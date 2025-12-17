Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Μετά από δύο σερί άθλιες εμφανίσεις και ήττες από Βαλένθια (79-89) και Αρμάνι Μιλάνο (96-89), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Το «τριφύλλι» βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά χθες (16/12) και με ματς επιπέδου… Final Four Euroleague έριξε στο καναβάτσο τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (77-81). Με ολοκληρωτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με σκληράδα στην άμυνα, φοβερό Τζέριαν Γκραντ στην άμυνα, ηγετικό Κώστα Σλούκα και θετικούς τους Ντίνο Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τσέντι Όσμαν.

Μα πάνω απ’ όλα με εμφάνιση MVP από πλευράς Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. 25 πόντοι, 6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 7/7 βολές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Το στατιστικό που έκανε τη διαφορά είναι τα 4 κλεψίματα του 30χρονου περιφερειακού. Και αυτό διότι αυτή η επίδοση αποτελεί την κορυφαία του Ναν στον συγκεκριμένο τομέα για τη φετινή σεζόν. Απόδειξη ότι εκτός από το σκοράρισμα πρόσφερε υπερπολύτιμη βοήθεια και στην άμυνα.

Εκτός από το ατομικό ρεκόρ του Κέντρικ Ναν, καταγράφτηκε και ομαδικό ρεκόρ από πλευράς Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» οδήγησαν σε 22 λάθη τη Φενέρ. Από αυτόν τον -εξωφρενικό- αριθμό λαθών από πλευράς Τούρκων, τα 13 προήλθαν από κλεψίματα των παικτών του Αταμάν. Αυτό το στατιστικό αποτελεί ρεκόρ χρονιάς φέτος στη Euroleague για τον Παναθηναϊκό.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη επίδοση των «πράσινων» σε αυτόν τον τομέα προήλθε στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς σε εκείνον τον αγώνα το «τριφύλλι» έκλεψε 11 μπάλες.

Οι επιδόσεις που έχει ο Παναθηναϊκός στα κλεψίματα φέτος:

Κόντρα σε Μπάγερν: 5

Κόντρα σε Μπαρτσελόνα: 8

Κόντρα σε Μπασκόνια: 4

Κόντρα σε Βιλερμπάν: 1

Κόντρα σε Εφές: 6

Κόντρα σε Μπολόνια: 4

Κόντρα σε Μακάμπι: 11

Κόντρα σε Μονακό: 7

Κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα: 4

Κόντρα σε Παρί: 6

Κόντρα σε Ρεάλ: 3

Κόντρα σε Dubai BC: 6

Κόντρα σε Παρτίζαν: 5

Κόντρα σε Βαλένθια: 9

Κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο: 8

Κόντρα σε Φενέρμπαχτσε: 13

Οι επιδόσεις του Ναν στα κλεψίματα φέτος:

Κόντρα σε Μπάγερν: 0

Κόντρα σε Μπαρτσελόνα: 1

Κόντρα σε Μπασκόνια: 0

Κόντρα σε Βιλερμπάν: 0

Κόντρα σε Εφές: 0

Κόντρα σε Μπολόνια: 2

Κόντρα σε Μακάμπι: 1

Κόντρα σε Μονακό: 1

Κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα: 2

Κόντρα σε Παρί: 1

Κόντρα σε Ρεάλ: 0

Κόντρα σε Dubai BC: 2

Κόντρα σε Παρτίζαν: 1

Κόντρα σε Βαλένθια: 1

Κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο: 1

Κόντρα σε Φενέρμπαχτσε: 4