Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε το πρώτο κομμάτι της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδας», αφού και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχτηκαν στη μάχη.
Οι Ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν την έδρα τους απέναντι στη Βαλένθια και ηττήθηκαν με 99-92. Έτσι υπέστησαν την τρίτη σερί ήττα τους και έπεσαν στο 8-7, ενώ οι «νυχτερίδες» συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία με 11-5.
Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Φενέρμπαχτσε με 81-77 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Οι Πράσινοι έχουν πλέον ρεκόρ 10-6 και παραμένουν κοντά στο… πλεονέκτημα, ενώ οι Τούρκοι έπεσαν στο 9-6.
Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα αποψινά παιχνίδια, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε εκτός έδρας την Dubai BC με 97-95, η Χάποελ Τελ Αβίβ εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-78, η Αρμάνι με 89-82 τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα επικράτησε στη Γαλλία της Παρί με 85-69.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 16ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82
Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Εφές 17/12 στις 20:00
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 17/12 στις 21:00
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 17/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Μονακό 17/12 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 18/12 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 18/12 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 18/12 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 18/12 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00
Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45
