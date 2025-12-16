Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού (pic)

Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε το πρώτο κομμάτι της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδας», αφού και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ρίχτηκαν στη μάχη.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν την έδρα τους απέναντι στη Βαλένθια και ηττήθηκαν με 99-92. Έτσι υπέστησαν την τρίτη σερί ήττα τους και έπεσαν στο 8-7, ενώ οι «νυχτερίδες» συνεχίζουν την εκπληκτική τους πορεία με 11-5.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Φενέρμπαχτσε με 81-77 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Οι Πράσινοι έχουν πλέον ρεκόρ 10-6 και παραμένουν κοντά στο… πλεονέκτημα, ενώ οι Τούρκοι έπεσαν στο 9-6.

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα αποψινά παιχνίδια, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε εκτός έδρας την Dubai BC με 97-95, η Χάποελ Τελ Αβίβ εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα με 84-78, η Αρμάνι με 89-82 τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα επικράτησε στη Γαλλία της Παρί με 85-69.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 16ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-97

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 84-78

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί – Μπαρτσελόνα 69-85

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Εφές 17/12 στις 20:00

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 17/12 στις 21:00

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 17/12 στις 21:30

Μπασκόνια – Μονακό 17/12 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 18/12 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 18/12 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 18/12 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 18/12 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Dubai BC 19/12 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 19/12 στις 20:00

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 19/12 στις 20:30

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 19/12 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 19/12 στις 21:45