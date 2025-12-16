sports betsson
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: Black out και τρίτη σερί ήττα για τους Ερυθρόλευκους
Euroleague 16 Δεκεμβρίου 2025 | 23:19

Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99: Black out και τρίτη σερί ήττα για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, έκανε την τρίτη συνεχόμενη ήττα του και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 8-7 - Εκτός δεκάδας οι Ερυθρόλευκοι.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 32 πόντους στην τελευταία περίοδο και μοιραία ηττήθηκε με 99-92 από την Βαλένθια για την 16η αγωνιστική της Euroleague, κάνοντας την τρίτη ήττα του σερί.

Οι ερυθρόλευκοι έχασαν το ματς στην τελευταία περίοδο με την Βαλένθια να σουτάρει με 50% (!) και συγκεκριμένα 16/32 πίσω από τα 6.75μ., έχοντας σε τρομερή μέρα τον Ρίβερς που σκόραρε 21 πόντους και τους Κοστέλο και Πουέρτο που είχαν από 13.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν πολύ καλά πίσω από τα 6.75μ. με την Βαλένθια να βρισκει εύστοχα σουτ με τους Ρίβερς και Μουρ και με τον Ολυμπιακό να απαντάει με τους Παπανικολάου, Φουρνιέ και Βεζένκοφ, με τους ερυθρόλευκους να είναι μπροστά με 16-15 στο 5’.

Η Βαλένθια συνέχισε να «πυροβολεί» πίσω από το τρίποντο και έφτασε να έχει 4/5, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έρχεται από τον πάγκο και να ισοφαρίζει σε 25-25 στο 9’, με τον Ολυμπιακό να σουτάρει σε εκείνο το σημείο με 4/9 πίσω από τα 6.75μ. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο +2 και σκορ 27-25 με το καλάθι του Βεζένκοφ που είχε 11 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα και συνεχίζοντας να εκτελεί πολύ καλά από μακριά, ξέφυγε με +7 και σκορ 34-27 με το τρίποντο του Άλεκ Πίτερς στο 12’. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε μέχρι και με +11 και σκορ 40-29 με το τρίποντο του Πίτερς, όμως η Βαλένθια μείωσε σε 40-34 στο 14’.

Οι «νυχτερίδες» πλησίασαν και ακόμα περισσότερο στο -3 με καλάθι του Τέιλορ, ο οποίος έκανε το 42-39 στο 17’. Η Βαλένθια ισοφάρισε σε 46-46 με σουτ του Μοντέρο στο 19’. Μάλιστα οι Ισπανοί πέρασαν και μπροστά με 46-48 με καλάθι του Μουρ 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με μία βολή του Ντόρσεϊ και την Βαλένθια μπροστά με +2 και σκορ 47-49.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με τρία συνεχόμενα τρίποντα, δύο του Γουόκαπ και ένα του Παπανικολάου, τα οποία έκαναν το 56-49 για τους Πειραιώτες στο 22’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει τρομερή άμυνα και ξέφυγε με +11 και σκορ 65-54 στο 26’, χάρη σε καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ.

Η Βαλένθια με πέντε συνεχόμενους πόντους του Πουέρτο μείωσε στο -8 και σκορ 73-65 στο 29’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έστειλε και πάλι τη διαφορά πάνω από τους δέκα και συγκεκριμένα στο +11 και σκορ 76-65. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να προηγείται των Ισπανών με 76-67.

Η Βαλένθια μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας και πάλι μετά από αρκετή ώρα σύνδεση με το καλάθι και μείωσε μέχρι και στο -5 και σκορ 80-75, για να κάνει ο Ντόρσεϊ με flooter το 82-75 στο 33’. Η Βαλένθια με συνεχόμενα σουτ, ένα από τον Κοστέλο και ένα από τον Τόμσον πέρασε μπροστά με έναν και σκορ 82-83 στο 35’. Οι Ισπανοί με 3/3 βολές ξέφυγαν με +4 και σκορ 82-86. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να τα κάνει όλα λάθος και έμεινε πίσω μέχρι και με 8 πόντους και σκορ, 84-92 με καλάθι του Ρίβερς στο 37’.

Οι Ισπανοί πήραν τελικά το ματς επικρατώντας με 99-92 και συνέχισαν τις ψηλές τους πτήσεις στην βαθμολογία της Euroleague, φτάνοντας στο 11-5, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχει 8-7.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 13 (3/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ). Νιλικίνα 5 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Λι, Βεζένκοβ 24 (8/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 8 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 13 (3/5 δίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Χολ 3 (3/4 βολές), Φουρνιέ 9 (2/2 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο, Τέιλορ 7 (2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πουέρτο 13 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Ρίβερς 21 (5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Πραντίγια 10 (2/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ), Κι 3 (1/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 13 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μουρ 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σακό 2, Τόμσον 12 (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Κοστέλο 14 (1/2 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
