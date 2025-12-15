Η Euroleague μετά από 15 αγωνιστικές βρίσκεται στην πιο αμφίρροπη σεζόν της στη regular season με τις περισσότερες ομάδες να έχουν 1-2 νίκες διαφορά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αν και θεωρούνται τα δύο μεγάλα για την κατάκτηση του τίτλου φέτος, στο Final Four που θα γίνει στο ΟΑΚΑ, δεν διανύουν καλή περίοδο, έχουν συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και έχουν χάσει αρκετό έδαφος.

Μετά από 15 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός είναι στην 8η θέση με ρεκόρ 9-6, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 και είναι 10ος, αλλά με το ματς με τη Φενέρ που αναβλήθηκε λόγω καιρού να εκκρεμεί. Οι δύο «αιώνιοι» έχουν εντυπωσιακή πτώση, στις πιθανότητες τους εδώ και περίπου δυο βδομάδες, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται βέβαια η παρουσία τους στο Top 4 και στο πλεονέκτημα έδρας για τα play off.

H βαθμολογία της Euroleague μετά από 15 παιχνίδια:

Ο Ολυμπιακός με βάση τις πιθανότητες που είχε πριν δυο βδομάδες έχει πέσει από την κορυφή και από τις 25-26 νίκες που θα είχε, ενώ και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στις εκτιμήσεις και έχει και πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρ στην Πόλη.

Το μεγάλο φαβορί για την κορυφή στη regular season πλέον είναι η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη που έχει ρεκόρ 9-6, αλλά και 65% πιθανότητες να είναι στην τετράδα, αφού θεωρείται βέβαια σχεδόν ότι θα πετύχει 25 νίκες. Ακριβώς πίσω της είναι η «σταχτοπούτα» Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 53% πιθανότητες για την τετράδα. Έχει ρεκόρ 11-4 και είναι μόνη πρώτη, ενώ αναμένεται να κάνει 24 νίκες.

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που με βάση τις προσομοιώσεις και τις πιθανότητες αναμένεται να είναι οριακά στην τετράδα με 23 νίκες, με τους Πειραιώτες να έχουν 48% πιθανότητες και το τριφύλλι 45%. Μαζί τους είναι και η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, που θα είναι η τρίτη ομάδα που θα έχει 23 νίκες, μαζί με τη Φενέρ, όμως έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους «αιώνιους» και για αυτό κατατάσσονται στην 5η και στην 6η θέση.

Γενικά, με βάση την προσομοίωση του figurei8ht, 10 ομάδες της Euroleague θα φτάσουν τις 22 νίκες και από εκεί και πέρα θα μοιραστούν τα εισιτήρια για την πρόκριση και τα play in. Οι έξι πρώτες που θα πάνε απευθείας στους «8» είναι οι Χάποελ, Μονακό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Φενέρ. Οι υπόλοιπες 4 που θα δώσουν «μάχη» στο play in είναι οι Ζαλγκίρις, Ρεάλ, Βαλένθια και Ερυθρός Αστέρας.

Οι πιθανότητες για την κατάταξη της Euroleague στη regular season: