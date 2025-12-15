Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.
- Στους δρόμους οι συνταξιούχοι: Πραγματοποιούν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας
- Στεγαστική κρίση: Αυτή είναι η δέσμη μέτρων στο πρώτο σχέδιο προσιτής κατοικίας της ΕΕ
- Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
- Σκάφος με κοκαΐνη εντοπίστηκε στον Ατλαντικό: Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» εγκέφαλος – 5 συλλήψεις
Η Euroleague μετά από 15 αγωνιστικές βρίσκεται στην πιο αμφίρροπη σεζόν της στη regular season με τις περισσότερες ομάδες να έχουν 1-2 νίκες διαφορά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αν και θεωρούνται τα δύο μεγάλα για την κατάκτηση του τίτλου φέτος, στο Final Four που θα γίνει στο ΟΑΚΑ, δεν διανύουν καλή περίοδο, έχουν συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και έχουν χάσει αρκετό έδαφος.
Μετά από 15 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός είναι στην 8η θέση με ρεκόρ 9-6, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 8-6 και είναι 10ος, αλλά με το ματς με τη Φενέρ που αναβλήθηκε λόγω καιρού να εκκρεμεί. Οι δύο «αιώνιοι» έχουν εντυπωσιακή πτώση, στις πιθανότητες τους εδώ και περίπου δυο βδομάδες, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται βέβαια η παρουσία τους στο Top 4 και στο πλεονέκτημα έδρας για τα play off.
H βαθμολογία της Euroleague μετά από 15 παιχνίδια:
Ο Ολυμπιακός με βάση τις πιθανότητες που είχε πριν δυο βδομάδες έχει πέσει από την κορυφή και από τις 25-26 νίκες που θα είχε, ενώ και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στις εκτιμήσεις και έχει και πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρ στην Πόλη.
Το μεγάλο φαβορί για την κορυφή στη regular season πλέον είναι η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη που έχει ρεκόρ 9-6, αλλά και 65% πιθανότητες να είναι στην τετράδα, αφού θεωρείται βέβαια σχεδόν ότι θα πετύχει 25 νίκες. Ακριβώς πίσω της είναι η «σταχτοπούτα» Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με 53% πιθανότητες για την τετράδα. Έχει ρεκόρ 11-4 και είναι μόνη πρώτη, ενώ αναμένεται να κάνει 24 νίκες.
Από εκεί και πέρα, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που με βάση τις προσομοιώσεις και τις πιθανότητες αναμένεται να είναι οριακά στην τετράδα με 23 νίκες, με τους Πειραιώτες να έχουν 48% πιθανότητες και το τριφύλλι 45%. Μαζί τους είναι και η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ, που θα είναι η τρίτη ομάδα που θα έχει 23 νίκες, μαζί με τη Φενέρ, όμως έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους «αιώνιους» και για αυτό κατατάσσονται στην 5η και στην 6η θέση.
Γενικά, με βάση την προσομοίωση του figurei8ht, 10 ομάδες της Euroleague θα φτάσουν τις 22 νίκες και από εκεί και πέρα θα μοιραστούν τα εισιτήρια για την πρόκριση και τα play in. Οι έξι πρώτες που θα πάνε απευθείας στους «8» είναι οι Χάποελ, Μονακό, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Φενέρ. Οι υπόλοιπες 4 που θα δώσουν «μάχη» στο play in είναι οι Ζαλγκίρις, Ρεάλ, Βαλένθια και Ερυθρός Αστέρας.
Οι πιθανότητες για την κατάταξη της Euroleague στη regular season:
EuroLeague🟠 Playoff & Play-In Projection | Round 15/38 (🖇️ card)
It is a very tight season, although it seems there are two groups of teams: 11 teams fighting for the playoff and play-in, and the other 9 far from those spots.
🔸 Top 4 (seeded PO)
🇲🇨 Monaco 65%
🇮🇱 Hapoel Tel… pic.twitter.com/ebzoZF20sR
— Figurei8ht (@Figurei8ht) December 13, 2025
- Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
- Ντόρσεϊ για το ματς με τη Βαλένθια: «Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε»
- Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
- Μπαρτζώκας: «Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μόρις, έχουν γίνει αναλύσεις για το παιχνίδι του»
- Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
- Τι είπε ο Βαγιαννίδης για την προσαρμογή του στη Σπόρτινγκ: «Δεν έχω δείξει ακόμα τις ικανότητές μου»
- Γιατί θα είναι κεκλεισμένων των θυρών το Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις