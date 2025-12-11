«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.
Η Euroleague τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών στο ματς με την Μπαρτσελόνα, οι οποίοι είχαν αποδοκιμάσει έντονα τον Κέβιν Πάντερ που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτιζάν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, τιμώρησε με πρόστιμο 8.000 ευρώ τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου αλλά και με μερικό κλείσιμο έδρας, το οποίο έχει βέβαια, ανασταλτικό χαρακτήρα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Euroleague
«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την ακόλουθη πειθαρχική απόφαση σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague 2025-26.
Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και αγώνα που θα διεξαχθεί στο 80% της χωρητικότητάς της, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, για τα προσβλητικά συνθήματα που εκφώνησαν οι τοπικοί οπαδοί προς τον φιλοξενούμενο παίκτη (Κέβιν Πάντερ), τον/τους διαιτητή/ές και οποιονδήποτε σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Ο περιορισμός της χωρητικότητας του γηπέδου αναστέλλεται υπό όρους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο Σύλλογος διαπράξει νέα παράβαση του Άρθρου 29.1 f)».
