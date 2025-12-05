Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 79-89: Με οδηγό τον Κλάιμπερν η νίκη των μπλαουγκράνα

Μετά την μεγάλη νίκη του Ερυθρού Αστέρα απέναντι του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι, ήρθε η σειρά της Μπαρτσελόνα να περάσει από πιθανότατα την πιο δυνατή έδρα της Ευρώπης και κατάφερε να φύγει με το «διπλό», όντας η καλύτερη ομάδα στο παρκέ για τρία δεκάλεπτα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Γουίλ Κλάιμπερν έκανε ό,τι ήθελε, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 20 πόντους, 4/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 4 ριμπάουντ. Ο Πάντερ με τον Σενγκέλια πρόσθεσαν μαζί 15 πόντους και η Μπαρτσελόνα προηγούνταν με 7 στο Βελιγράδι μετά από 20 λεπτά αγώνα. Από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, ο Μίλερ-Μακιντάιρ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 12 πόντους, ενώ ο Νουόρα παρά την αστοχία του από το τρίποντο, έβαλε 10 πόντους.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντάριο Μπριθουέλα ήτανε αυτός που έσπρωξε την Μπάρτσα επιθετικά, τελειώνοντας το ματς με 17 πόντους, 3/3 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ ο Κλάιμπερν σταμάτησε στους 22. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήρε τρία δεκάλεπτα, με το τέταρτο να είναι αυτό που έκρινε το παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 9-5, με την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της μετά την απόλυση του Πεναρόγια. Όσο για τον Ερυθρό Αστέρα, έπεσε στο 9-5 και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-Μακιντάιρ 19 (5/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Γκρέιαμ 4 (1/5 σουτ), Μπάτλερ 4 (2/8 σουτ, 5 ασίστ), Νταβιντόβατς, Κάλινιτς 10 (2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ντόμπριτς 2, Μοτιεγιούνας 4, Νουόρα 12 (5/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτζελέγε 9 (3/5 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Μονέκε 15 (5/10 δίποντα, 5/6 βολές, 9 ριμπάουντ)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 14 (2/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μάρκος 4, Κέιλ (0/6 σουτ), Νόρις 4 (5 ριμπάουντ), Βέσελι 6 (3/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 17 (3/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ερνανγκόμεθ, Σατοράνσκι 2 (5 ασίστ, 4 λάθη), Κλάιμπερν 22 (4/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Σενγκέλια 15 (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Πάρα 5 (1)