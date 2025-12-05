Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Οι «νυχτερίδες» έβαλαν τέλος στο σερί του Τριφυλλιού

Τέλος στο νικηφόρο σερί τεσσάρων ματς του Παναθηναϊκού έβαλε η Βαλένθια, η οποία πέρασε από το ΟΑΚΑ επικρατώντας με 89-79 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, πιάνοντας τους Πράσινους στη βαθμολογία με ρεκόρ 9-5.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος, αφού όταν μία ομάδα έπαιρνε μια μικρή διαφορά η άλλη επέστρεφε. Στο φινάλε όμως οι «νυχτερίδες» κυριάρχησαν στα σημεία και έχτισαν ένα διψήφιο προβάδισμα, παίρνοντας έτσι το θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας τα τρία σερί στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντάριους Τόμπσον με 19 πόντους, έχοντας την υποστήριξη των Κάμερον Τέιλορ με 18 και Μπράνκου Μπαντιό με 12 πόντους. Για το «τριφύλλι», ο Κέντρικ Ναν σταμάτησε στους 23 πόντους, με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει 19 και τους Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου να έχουν 12 έκαστος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βαλένθια να βρίσκει σουτ από μακριά με δράστη τον Τέιλορ, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 8-3, όμως ο Παναθηναϊκό αντέδρασε άμεσα και ένα σερί 8-0 πέρασε μπροστά με 11-8 στο 5′. Από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Κέντρικ Ναν ο οποίος έφερε τους Πράσινους με δικά του καλάθια στο 18-11 στο 8′. Οι Ισπανοί αντέδρασαν και μείωσαν σε 18-17, αλλά το «τριφύλλι» έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +3 με το 22-19.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε δυναμικά και τη δεύτερη περίοδο, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο +9 για πρώτη φορά χάρη στο 30-21 στο 12′. Ξανά όμως η Βαλένθια είχε τις λύσεις, όχι απλά να παραμείνει κοντά στο σκορ μειώνοντας, αλλά και να περάσει μπροστά με 34-32 στο 16′. Οι Πράσινοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ανέκτησαν τα ηνία στο σκορ, πηγαίνοντας έτσι στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το υπέρ τους 44-38.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Βαλένθια να πατά πολύ καλύτερα και να τρέχει ένα σερί 9-0 για περάσει μπροστά με 47-44 στο 22′. Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε αισθητά και από τις δύο ομάδες, με τις «νυχτερίδες» να κρατούν το προβάδισμα, αλλά η απόσταση να παραμένει στον έναν με τρεις πόντους. Κάπως έτσι οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που έκλεισαν την τρίτη περίοδο όντας μπροστά με το 65-61.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Βαλένθια έβαλε τα μακρινά σουτ, πίεσε τον Παναθηναϊκό στην άμυνα και έφτασε στο σημείο να προηγηθεί με δέκα πόντους για πρώτη φορά στο ματς με το 75-65 στο 32′. Ένα 5-0 έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους Πράσινους που μείωσαν σε 75-70 στο 35′ και το ματς από εκεί πέρα έγινε ντέρμπι. Από εκεί ανέλαβε ο Ντάριους Τόμπσον για τους φιλοξενούμενους με τον Αμερικανό να κάνει τα… πάντα και να οδηγεί την ομάδα του στη νίκη με το τελικό 89-79.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 18 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 12 (2/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρογκαβόπουλος (0/3 τρίποντα), Γκραντ 4 (1/2 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα), Ναν 23 (8/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 λάθη), Φαρίντ 2 (3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ερνανγκόμεθ 6 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Μήτογλου 12 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γιούρτσεβεν 1 (5 ριμπάουντ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 12 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη)), Τέιλορ 18 (4/10 τρίποντα, 3 λάθη), Πουέρτο 3, Ρόβερς 8 (2), Πραντίγια 5 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Ντε Λαρέα 4 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθθη), Μουρ 9 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Σακό 4, Τόμπσον 19 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κοστέλο 3 (1/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ),, Σίμα 4