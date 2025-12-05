Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής.
Μετά από τέσσερις σερί νίκες ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Euroleague καθώς η Βαλένθια πέρασε από το ΟΑΚΑ με 89-79.
Με αυτή τους τη νίκη οι «νυχτερίδες» έπιασαν τους «πράσινους» στο 9-5 και τους έριξαν από την κουρυφή όπου βρίσκεται μόνη της η Χάποελ με ρεκόρ 10-4.
Θυμίζουμε πως αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.
Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:
Πέμπτη (04/12)
Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 75-81
Ζάλγκιρις Κάουνας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83
Μονακό-Παρί 125-104
Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν 87-80
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε ΑΝΑΒΟΛΗ
Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου 92-85
Παρασκευή (05/12)
Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα 79-89
Παναθηναϊκός-Βαλένθια 79-89
Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 88-78
Βίρτους Μπολόνια-Dubai BC 79-78
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05
Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00
Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30
