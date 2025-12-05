Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής

Μετά από τέσσερις σερί νίκες ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Euroleague καθώς η Βαλένθια πέρασε από το ΟΑΚΑ με 89-79.

Με αυτή τους τη νίκη οι «νυχτερίδες» έπιασαν τους «πράσινους» στο 9-5 και τους έριξαν από την κουρυφή όπου βρίσκεται μόνη της η Χάποελ με ρεκόρ 10-4.

Θυμίζουμε πως αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Πέμπτη (04/12)

Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 75-81

Ζάλγκιρις Κάουνας-Μακάμπι Τελ Αβίβ 65-83

Μονακό-Παρί 125-104

Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν 87-80

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε ΑΝΑΒΟΛΗ

Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου 92-85

Παρασκευή (05/12)

Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα 79-89

Παναθηναϊκός-Βαλένθια 79-89

Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο 88-78

Βίρτους Μπολόνια-Dubai BC 79-78

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 11/12 στις 21:05

Βαλένθια – Αναντολού Εφές 11/12 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR 11/12 στις 21:30

Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 11/12 στις 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 11/12 στις 22:00

Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30