Άνετο βράδυ για την Μπασκόνια (88-78), ο Βιλντόζα έδωσε τη νίκη στην Βίρτους (79-78)
Η Μπασκόνια επικράτησε εύκολα της Αρμάνι Μιλάνο με 88-78, ενώ η Βίρτους πήρε το θρίλερ απέναντι στην Ντουμπάι με 79-78.
Πατώντας «γκάζι» στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπασκόνια επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 88-78, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 23-20 και στο ημίχρονο με 49-42, αλλά εκείνο που έκανε τη διαφορά ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι Βάσκοι με επιμέρους σκορ 21-12 ξέφυγαν στο σκορ και έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη. Οι Ιταλοί στην τελευταία περίοδο έκαναν την ύστατη προσπάθεια, αλλά το 24-18 που έτρεξαν δεν ήταν αρκετό, με την Μπασκόνια να παίρνει τη νίκη.
Η 5η σε 14 αναμετρήσεις, με τους Βάσκους να βρίσκονται στην 15η θέση (5-9), ενώ οι Ιταλοί έπεσαν στο 7/7 και βρίσκονται στην 11η θέση.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-20, 49-42, 70-54, 88-78.
Εδωσε τη λύση ο Βιλντόζα
Με ήρωα τον Λούκα Βιλντόζα, που πέτυχε το καθοριστικό τρίποντο στο τέλος και στη συνέχεια έκλεψε την μπάλα από τον Φίλιπ Πετρούσεφ, η Βίρτους επικράτησε εντός έδρας της Ντουμπάι με 79-78. Ο Αργεντινός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.
Οι Ιταλοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 26-17, αλλά η Ντουμπάι απάντησε στο δεύτερο με 27-13 και ισορρόπησε το παιχνίδι. Το ματς ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος, με τον Βιλντόζα να βγαίνει μπροστά στα τελευταία δευτερόλεπτα και να δίνει τη νίκη στην Βίρτους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 39-44, 54-56, 79-78.
