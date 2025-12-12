Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 15ης αγωνιστικής – Σε ποια θέση βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη Βαρκελώνη, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει εύκολη νίκη με 98-85 στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Πειραιώτες. Έτσι τους έριξε στη 10η θέση ενώ εκείνη ανέβηκε στην τρίτη, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει ματς λιγότερο.

Στην κορυφή παραμένει σταθερά η Χάποελ που πέρασε και από την Μπολόνια με το 79-74 κόντρα στη Βίρτους. Στο ντέρμπι της βραδιάς η Παρτιζάν πήρε σπουδαία νίκη με 79-76 επί του Ερυθρού Αστέρα στο φινάλε. Χαμηλά στο μεταξύ βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός που υποχώρησε στην 8η θέση μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο πριν από 24 ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως την επόμενη βδομάδα η Euroleague έχει «διαβολοβδομάδα» και οι δύο «αιώνιοι» καλούνται να βγάλουν αντίδραση και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς έχουν υποχωρήσει αρκετά στην κατάταξη.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11/12

Μακάμπι-Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια-Αναντολού Εφές 94-82

Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός 96-89

Παρί-Ζάλγκιρις 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12/12

Ντουμπάι-Μπάγερν 89-88

Μονακό-Φενέρμπαχτσε 86-92

Βίρτους Μπολόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79

Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας 79-76

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 98-85

Η βαθμολογία της Euroleague:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (16η):

Τρίτη 16/12

18:00 Ντουμπάι-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό