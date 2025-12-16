Μπαρτζώκας: «Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ»

Απογοητευμένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τόνισε πως στην τελευταία περίοδο χάθηκαν πολλά σουτ από τους καλούς σουτέρ της ομάδας.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στην τελευταία περίοδο. Χάσαμε πολλά σουτ με καλούς σουτέρ. Από την στιγμή που μεταφέραμε την μπάλα καλά από τις παγίδες βρήκαμε ελεύθερα σουτ.

Όταν τα βάλαμε φτιάξαμε διαφορές 11-12-13 πόντων. Με αυτή την ομάδα όταν δεν ελέγχεις τον ρυθμό μπορούν να επιστρέψουν σε 2-3 λεπτά. Στο τέλος χάσαμε κάποια ριμπάουντ, κρίσιμες φάσεις και δεν είχαμε καλή απόδοση».

Μαρτίνεζ: «Οι παίκτες πίστευαν στην ανατροπή»

«Οι παίκτες πίστευαν στην ανατροπή, είχαν αυτή την νοοτροπία. Παίξαμε καταπληκτικά στην επίθεση, στην τελευταία περίοδο βάλαμε τρίποντα, ειδικά οι σέντερ, οι Κοστέλο και Ρίβερς. Οι γκαρντς, όλοι έπαιξαν εξαιρετικά. Παίξαμε γρήγορα, βάλαμε τρίποντα. Με αυτή την αυτοπεποίθηση βελτιωθήκαμε και στην άμυνα. Παίξαμε φανταστικά στην τελευταία περίοδο σε επίθεση και άμυνα.

Η regular season είναι μεγάλη κούρσα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ταπεινοί στο επόμενο ματς. Δεν έχουμε έμπειρους παίκτες σε αυτό το επίπεδο, να είμαστε ήσυχοι», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής της Βαλένθια.