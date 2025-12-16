Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 77-81: Διπλό στην Πόλη με σούπερ Ναν και «υπογραφή» Αταμάν

Μία πάρα πολύ σημαντική νίκη πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός που πέρασε από την έδρα της Φενέρμπαχτσε με 81-77, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague, επιστρέφοντας έτσι στα θετικά αποτελέσματα ύστερα από δύο σερί ήττες.

Για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα οι Πράσινοι χρειάστηκαν ένα… τσάλεντζ του Εργκίν Αταμάν στο φινάλε, το οποίο μετέτρεψε σε αντιαθλητικό το φάουλ του Γουέιντ Μπόλντγουιν στον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ήταν ψύχραιμος από την γραμμή όσες φορές χρειάστηκε, «καθαρίζοντας» το ματς παρά το δραματικό φινάλε.

Ο Ναν σταμάτησε στους 25 πόντους, με τον Τζέντι Όσμαν να προσθέτει άλλους 11 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ μέτρησε 22 πόντους, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να έχει 15 πόντους.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά νευρικές και να υποπίπτουν σε λάθη, με αποτέλεσμα το σκορ να είναι χαμηλό, αφού στο 5′ ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά μόλις με 5-4. Όσο περνούσε η ώρα, ο αγώνας έβρισκε τον ρυθμό του με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια ουκ ολίγες φορές. Πάντως οι Πράσινοι ήταν εκείνοι που έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 17-16.

Η δεύτερη περίοδος ήταν σαφώς πιο ποιοτική με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί τα ηνία, αλλά να μην μπορεί να ξεφύγει από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία κατάφερνε να παραμένει σε απόσταση βολής, ωστόσο το σύνολο του Εργκίν Αταμάν προηγήθηκε με +5 (28-23) στο 14′. Μάλιστα, το «τριφύλλι» βρήκε τον τρόπο να φτάσει και στο +10 (37-27) στο 16′, αλλά οι Τούρκοι απάντησαν άμεσα μειώνοντας σε 37-31 στο 17′. Στη συνέχεια δεν άλλαξαν πολλά με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στην ανάπαυλα με το 41-37.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πολύ άσχημα για τον Παναθηναϊκό αφού η Φενέρ μπήκε με πατημένο το… γκάζι, τρέχοντας ένα σερί 11-0 στο 24′ για το 48-41 την ώρα που οι Πράσινοι δεν είχαν σκοράρει για 5 λεπτά. Οι Τούρκοι διατηρούσαν τη διαφορά, με τους Πράσινους να δυσκολεύονται επιθετικά, με αποτέλεσμα να τους κρατά η άμυνα. Έτσι το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 57-50.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στην εκκίνηση του τελευταίο δεκαλέπτου, ισοφαρίζοντας σε 60-60 στο 33′. Μάλιστα λίγο αργότερα οι Πράσινοι πέρασαν και μπροστά με τέσσερις χάρη στο 66-62 στο 34′. Η ομάδα του Αταμάν διατηρούσε το προβάδισμα, βρίσκοντας λύσεις επιθετικά όταν η άμυνα των Τούρκων ήταν ανοργάνωτη, φτάνοντας μάλιστα στο +8 (76-68) στο 37′. Η Φενέρ δεν το έβαλε κάτω και πλησίασε στον πόντο στα 17″ με το 76-75.

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος έκανε τσάλεντζ για αντιαθλητικό σε φάουλ του Μπόλντγουιν στον Ναν, κάτι που δόθηκε. Ο Αμερικανός ήταν ψύχραιμος από τις βολές, όσες φορές χρειάστηκε, και παρά το αντιαθλητικό που κέρδισε ο Χόρτον-Τάκερ μειώνοντας σε 80-77, ο Μπιμπέροβιτς έκανε airball, με τον Σορτς να διαμορφώνει το τελικό 81-77.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 3 (1), Μπιρσέν (5 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 11 (5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Μέλι 6 (2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χόρτον-Τάκερ 22 97/9 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 λάθη), Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15 (3/7 τρίποντα) Χολ 8 (1), Ζάκγαρς, Κόλσον 10 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπιρτς 2 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 5 (2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα), Σλούκας 7 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6 (2), Ναν 25 (6/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Φαρίντ 4 (7 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Ερνανγκόμεθ 9 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 7 (6 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 7 (4 ριμπάουντ)