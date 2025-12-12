Αταμάν: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα – Ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καλά αποτελέσματα»

Μετά από μια κακή εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (11/12), ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 96-89 από την Αρμάνι στο Μιλάνο, για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, που είχε κάνει δηλώσεις πριν από μερικές μέρες συνέντευξη στην ιταλική «Gazzetta dello Sport» δεν δέχθηκε τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό όπως έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν κάποιοι άνθρωποι του χώρου στην αρχή της σεζόν.

Παράλληλα μίλησε για την ηχηρή αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν, λέγοντας πως δεν έχει σημασία τι έκανες στο παρελθόν, αλλά τι κάνεις σήμερα, λέγοντας οτι τα αποτελέσματα που έφερε ο «Ζοτς» με την ομάδα του Βελιγραδίου δεν ήταν καλά.

«O Ομπράντοβιτς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αλλά στη δική μας δουλειά, δεν υπάρχει χρόνος για να σκεφτόμαστε το παρελθόν, αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνεις σήμερα, και τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Δυστυχώς, ούτε ο Ομπράντοβιτς ούτε ο Μεσίνα είχαν καλά αποτέλεσμα φέτος, τουλάχιστον όχι στην Ευρωλίγκα. Αλλά είναι σπουδαίοι προπονητές και στο μέλλον, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μπορούν να είναι ξανά πολύ επιτυχημένοι. Μου συνέβη στην Έφες. Μετά από πέντε χρόνια μεγάλων επιτυχιών, ήρθε η ώρα για μια αλλαγή και είχα το θάρρος να φύγω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αταμάν αρχικά.

Εν συνεχεία πήρε θέση για το αν ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας: «Όχι, δεν θα πω Παναθηναϊκός, όπως είπαν όλοι αυτό το καλοκαίρι, από δεισιδαιμονία και επειδή δημιουργεί πίεση. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο όταν χάσαμε όλους τους σέντερ μας, αλλά ανακάμψαμε με τρεις νίκες εκτός έδρας. Δεν είμαστε φαβορί, δεν υπάρχουν φαβορί, αλλά υπάρχει μια μεγάλη ισορροπία μεταξύ 9-10 ομάδων. Αυτό που έχει σημασία είναι η φόρμα με την οποία θα φτάσουν στο Final Four. Και αν το κάνουμε, θα έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα επειδή παίζουμε στο δικό μας γήπεδο. Και εκείνη τη στιγμή θα μπορώ να πω ότι θα κερδίσουμε», εξήγησε ο Εργκίν Αταμάν.