Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Η κριτική του Μονέκε για τον Σορτς και η απάντηση του Αταμάν (vid)
Euroleague 09 Δεκεμβρίου 2025 | 13:52

Η κριτική του Μονέκε για τον Σορτς και η απάντηση του Αταμάν (vid)

Έξαλλος ο Αταμάν με τον Μονέκε για την κριτική του τελευταίου στον Σορτς – «Δες τη δική σου ομάδα, που χάνει ματς και αλλάζει προπονητές», είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στους «Euro Insiders» απάντησε στον Τσίμα Μονέκε αναφορικά με τα όσα είχε πει για τον Τι Τζέι Σορτς.

Η απάντηση του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού ήταν οργισμένη, καθώς μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Δες τη δική σου ομάδα, που χάνει ματς και αλλάζει προπονητές».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Κάποιοι παίκτες μιλούν για άλλες ομάδες και δεν κοιτούν τις δικές τους. Μου αρέσει ο Μονέκε, κι όχι μόνο αυτός. Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν είναι σωστό. Ας επικεντρωθούν στη δουλειά τους. Αν οι δικοί μου παίκτες μιλούν για άλλους παίκτες ή προπονητές, δεν θα το επιτρέψω. Καλύτερα να κάνουν τα δικά τους λάθη. Μπορείς να μου επιτεθείς, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων να μιλάνε για αυτά.

Ο Σορτς είναι έξυπνος και ξέρει πως στο σύστημα μου, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα παίξεις. Αν δεν είσαι καλός σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα παίξεις ακόμα κι αν είσαι από τους καλύτερους. Π.χ. απέναντι στην Μπασκόνια, ο Ναν έκανε φοβερό παιχνίδι. Μία εβδομάδα μετά, ο Ναν έπαιξε μόλις 15 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν ήταν η μέρα του. Ο Σλούκας, ας πούμε, δεν ήταν ευχαριστημένος που δεν έπαιξε κόντρα στην Μπασκόνια, μετά όμως έκανε απίστευτο παιχνίδι. Οι παίκτες μου ξέρουν ότι αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα παίξουν. Αν ξεκινήσεις στην πεντάδα και είσαι καλός και δεν κουραστείς, μπορείς να παίξεις 40 λεπτά στο σύστημα μου. Υπάρχουν λεπτά που καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν είναι στη μέρα του και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν. Συμβαίνουν αυτά· είναι το άθλημα. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Οι στόχοι κερδίζονται πιστεύοντας στην ομαδική χημεία».

YouTube thumbnail

Αφορμή για την «απάντηση» του Αταμάν ήταν ο δηλώσεις του Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά για τον Τι Τζέι Σορτς: «Για μένα είναι ενδιαφέρον να βλέπω τα σχόλια και όλα αυτά. Απλά, θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον κόσμο. Όταν παντρευτεί θα είμαι ο κουμπάρος στον γάμο του. Γιατί κάποιος να πιστεύει ότι δεν τον υποστηρίζω ή ότι σκέφτομαι οτιδήποτε αρνητικό για εκείνον. Πάντα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη. Το τι συνέβαινε σε εκείνον νωρίτερα στην σεζόν δεν ήταν εντάξει. Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη κατά τη γνώμη μου και δεν μου άρεσε ο τρόπος που τον αντιμετώπιζα.

Αυτή είναι η μοναδική μου ανησυχία αναφορικά με την ομάδα. Θέλω για εκείνον, οπουδήποτε και να παίζει, να παίζει 25 λεπτά σε κάθε παιχνίδι και να ξεκινάει τον αγώνα. Δεν το έκανε αυτό στην αρχή της σεζόν. Ως κάποιος που είσαι κολλητός με κάποιον άλλον, δεν θες να τον βλέπεις να παίζει 25 με 30 λεπτά; Δεν το έκανε αυτό και σκεφτόμουν ότι προχωρώντας θα είναι ίδια η κατάσταση, αλλά σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» είδαμε κάτι διαφορετικό. Παίζει πολύ περισσότερο και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Αν παίζει 30 λεπτά ανά παιχνίδι είμαι χαρούμενος. Αυτός είναι ο κολλητός μου, οπότε αυτή είναι η μοναδική ανησυχία μου όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό. Αν παίζει 25-30 λεπτά είναι καλό φιτ για κάθε ομάδα. Αν αυτό συνεχιστεί, τότε φυσικά και είναι ένα καλό φιτ για τον Παναθηναϊκό».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
