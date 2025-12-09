Η κριτική του Μονέκε για τον Σορτς και η απάντηση του Αταμάν (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στους «Euro Insiders» απάντησε στον Τσίμα Μονέκε αναφορικά με τα όσα είχε πει για τον Τι Τζέι Σορτς.

Η απάντηση του Τούρκου τεχνικού του Παναθηναϊκού ήταν οργισμένη, καθώς μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «Δες τη δική σου ομάδα, που χάνει ματς και αλλάζει προπονητές».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Κάποιοι παίκτες μιλούν για άλλες ομάδες και δεν κοιτούν τις δικές τους. Μου αρέσει ο Μονέκε, κι όχι μόνο αυτός. Γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν είναι σωστό. Ας επικεντρωθούν στη δουλειά τους. Αν οι δικοί μου παίκτες μιλούν για άλλους παίκτες ή προπονητές, δεν θα το επιτρέψω. Καλύτερα να κάνουν τα δικά τους λάθη. Μπορείς να μου επιτεθείς, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων να μιλάνε για αυτά.

Ο Σορτς είναι έξυπνος και ξέρει πως στο σύστημα μου, αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα παίξεις. Αν δεν είσαι καλός σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα παίξεις ακόμα κι αν είσαι από τους καλύτερους. Π.χ. απέναντι στην Μπασκόνια, ο Ναν έκανε φοβερό παιχνίδι. Μία εβδομάδα μετά, ο Ναν έπαιξε μόλις 15 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν ήταν η μέρα του. Ο Σλούκας, ας πούμε, δεν ήταν ευχαριστημένος που δεν έπαιξε κόντρα στην Μπασκόνια, μετά όμως έκανε απίστευτο παιχνίδι. Οι παίκτες μου ξέρουν ότι αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα παίξουν. Αν ξεκινήσεις στην πεντάδα και είσαι καλός και δεν κουραστείς, μπορείς να παίξεις 40 λεπτά στο σύστημα μου. Υπάρχουν λεπτά που καταλαβαίνω ότι κάποιος δεν είναι στη μέρα του και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να παίξουν. Συμβαίνουν αυτά· είναι το άθλημα. Πρέπει όλοι να το καταλάβουν. Οι στόχοι κερδίζονται πιστεύοντας στην ομαδική χημεία».

Αφορμή για την «απάντηση» του Αταμάν ήταν ο δηλώσεις του Τσίμα Μονέκε του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά για τον Τι Τζέι Σορτς: «Για μένα είναι ενδιαφέρον να βλέπω τα σχόλια και όλα αυτά. Απλά, θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτός είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος στον κόσμο. Όταν παντρευτεί θα είμαι ο κουμπάρος στον γάμο του. Γιατί κάποιος να πιστεύει ότι δεν τον υποστηρίζω ή ότι σκέφτομαι οτιδήποτε αρνητικό για εκείνον. Πάντα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη. Το τι συνέβαινε σε εκείνον νωρίτερα στην σεζόν δεν ήταν εντάξει. Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη κατά τη γνώμη μου και δεν μου άρεσε ο τρόπος που τον αντιμετώπιζα.

Αυτή είναι η μοναδική μου ανησυχία αναφορικά με την ομάδα. Θέλω για εκείνον, οπουδήποτε και να παίζει, να παίζει 25 λεπτά σε κάθε παιχνίδι και να ξεκινάει τον αγώνα. Δεν το έκανε αυτό στην αρχή της σεζόν. Ως κάποιος που είσαι κολλητός με κάποιον άλλον, δεν θες να τον βλέπεις να παίζει 25 με 30 λεπτά; Δεν το έκανε αυτό και σκεφτόμουν ότι προχωρώντας θα είναι ίδια η κατάσταση, αλλά σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» είδαμε κάτι διαφορετικό. Παίζει πολύ περισσότερο και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Αν παίζει 30 λεπτά ανά παιχνίδι είμαι χαρούμενος. Αυτός είναι ο κολλητός μου, οπότε αυτή είναι η μοναδική ανησυχία μου όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό. Αν παίζει 25-30 λεπτά είναι καλό φιτ για κάθε ομάδα. Αν αυτό συνεχιστεί, τότε φυσικά και είναι ένα καλό φιτ για τον Παναθηναϊκό».