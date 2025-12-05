Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.
Η Βαλένθια έβαλε φρένο στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, καθώς νίκησε τους Πράσινους με 89-79 στο Telekom Center Athens. Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και στο flash interview τόνισε ότι οι Πράσινοι έκαναν κακές επιλογές, λάθη και δεν άξιζαν τη νίκη.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Αταμάν
«Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποψινή νίκη της Βαλένθια, οι «νυχτερίδες» έπιασαν τους «πράσινους» στο 9-5 και τους έριξαν από την κορυφή όπου βρίσκεται μόνη της η Χάποελ με ρεκόρ 10-4.
Μαρτίνεθ: «Έχουμε καλούς παίκτες και σωστή νοοτροπία»
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για το παιχνίδι αναφέροντας ότι η ομάδα του έπαιξε όπως ήθελε, και ότι είχε σωστή νοοτροπία, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι Πράσινοι είναι μέσα στο Top 3 της διοργάνωσης.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Ελέγξαμε τον ρυθμό, είχαμε πάθος και ενέργεια και παίξαμε όπως θέλουμε και όπως κάνουμε στις προπονήσεις. Είχαμε υπομονή και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν εκπληκτικό για εμάς.
Έχουμε καλούς παίκτες, σωστή νοοτροπία και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός που για μένα είναι στο Top-3».
