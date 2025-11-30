Δεν παίζει ξανά με την Τουρκία ο Οσμάν – Η ατάκα του Αταμάν
Ο Τσέντι Οσμάν παραμένει εκτός και για το δεύτερο παιχνίδι της Τουρκίας για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Τι είπε ο Αταμάν.
Χωρίς τον Τσέντι Οσμάν θα παραταχθεί η Τουρκία και στο δεύτερο ματς στο πλαίσιο των προκριματικών του Mundobasket 2027.
Ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και συνεπώς έμεινε εκτός δωδεκάδας για τον αγώνα με την Ελβετία.
Η δωδεκάδα της Τουρκίας
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik İsviçre maçı kadrosu! 🇹🇷🏀#BizBirlikteyiz#FIBAWC x #StepItUpTürkiye pic.twitter.com/kyv3BpolJS
— TBF (@TBF) November 30, 2025
Όσα είπε ο Αταμάν για τον Οσμάν:
«Ο Οσμάν είναι ακόμη τραυματίας. Ήρθε εδώ, όμως δεν είναι έτοιμος να παίξει και δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε.»
Υπενθυμίζεται ότι ο Τσέντι Όσμαν αποκόμισε διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στο ματς των Πράσινων με την Ντουμπάι (20/11).
