Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία»
Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην κατάσταση του Τζέντι Όσμαν ενόψει του αγώνα της Τουρκίας με τη Βοσνία.
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Στην κατάσταση του Τσέντι Όσμαν ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης της Τουρκίας κόντρα στη Βοσνία (27/11, 20:00) στην Κωνσταντινούπολη, στάθηκε σε δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν.
Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού -που δεν έπαιξε κόντρα στην Παρτίζαν- δεν θα είναι διαθέσιμος, ωστόσο θα προσπαθήσει να δοκιμάσει να μπει στο παιχνίδι κόντρα στην Ελβετία.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:
«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες των παραθύρων.
Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τσέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία».
Να αναφέρουμε πως η Τουρκία μετέχει στον Γ’ όμιλο μαζί με τις Σερβία, Βοσνία και Ελβετία.
- Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης – Βασικός ο Μουζακίτης (pic)
- Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 47-99: Συνεχίζουν στο Eurocup οι Ερυθρόλευκες
- Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο «νέος» επικεφαλής του σκάουτινγκ
- LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Ο Μαρσέλο φωτογραφήθηκε με τους Κοβάσεβιτς-Καρεμπέ και την επετειακή φανέλα (pic)
- Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
- LIVE: Πάφος – Μονακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις