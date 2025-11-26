Αταμάν: «Ο Όσμαν δεν θα μπορέσει να παίξει στον αγώνα με τη Βοσνία»

Στην κατάσταση του Τσέντι Όσμαν ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης της Τουρκίας κόντρα στη Βοσνία (27/11, 20:00) στην Κωνσταντινούπολη, στάθηκε σε δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν.

Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού -που δεν έπαιξε κόντρα στην Παρτίζαν- δεν θα είναι διαθέσιμος, ωστόσο θα προσπαθήσει να δοκιμάσει να μπει στο παιχνίδι κόντρα στην Ελβετία.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Γίνεται μια παράξενη περίοδος προετοιμασίας. Στην πραγματικότητα, δεν είναι καν προετοιμασία. Οι παίκτες μας στο ΝΒΑ, ο Αλπερέν και ο Αντέμ, δεν μπορούν να παίξουν. Κανένας από τους παίκτες του ΝΒΑ δεν συμμετέχει στους αγώνες των παραθύρων.

Ο Λάρκιν έχει επίσης έναν σοβαρό τραυματισμό· θα μείνει εκτός γηπέδων για 2–3 μήνες. Ο Τσέντι δεν θα μπορέσει να παίξει ούτε στον αυριανό αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να τον ετοιμάσουμε για τον αγώνα με την Ελβετία».

Να αναφέρουμε πως η Τουρκία μετέχει στον Γ’ όμιλο μαζί με τις Σερβία, Βοσνία και Ελβετία.