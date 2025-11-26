Ο Σλούκας που «διαπραγματεύτηκε» με τον Αταμάν για το… ρεπό και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια (vid)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το εξαιρετικό του σερί στη Euroleague, καθώς επικράτησε της Παρτιζάν με 91-69, σε ένα ματς που ήταν εξαιρετικοί οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμος με τη Χάποελ, με ρεκόρ 9-4.

Μετά το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και μπήκε άμεσα στο… ψητό, αναφέροντας τις ημέρες που θα έπαιρνε ρεπό η ομάδα.

Τότε, ο Κώστας Σλούκας πήρε το λόγο και ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο τεχνικό, τον οποίο έπεισε να δώσει τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή (30/11). Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται στο βάθος ο Τζέριαν Γκραντ, που έδειξε τέσσερα δάχτυλα στον αρχηγό των «πρασίνων», όσες και οι μέρες που ζήτησαν.

«Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες θέλετε ρεπό;» ρώτησε ο Αταμάν, με τον Σλούκα να απαντάει άμεσα: «Την Κυριακή ατομική προπόνηση. Τη Δευτέρα κανονική προπόνηση».

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και όσα είπε ο Σλούκας