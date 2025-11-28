Ο Ερντογάν στα αποδυτήρια της εθνικής Τουρκίας – Τα τετ α τετ με Οσμάν και Αταμάν (vid)

Η Εθνική Τουρκίας επικράτησε της Βοσνίας με 93-71 για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, σε ένα ματς όπου επέστρεψε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά από σχεδόν ένα μήνα εκτός δράσης.

Μετά τη νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε στα αποδυτήρια των Τούρκων για να συνεχάρη την προσπάθειά τους.

Ο Ερντογάν συνομίλησε με τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας, έχοντας τετ α τετ με τον τεχνικό των Πρασίνων, αλλά και τον αρχηγό της Τουρκίας, Τσέντι Όσμαν, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου.

Δείτε το βίντεο με τον Ερντογάν και τις συνομιλίες με Οσμάν και Αταμάν