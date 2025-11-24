Αταμάν: «Εξεπλάγην που δεν θα παίξουν Όσμαν και Γιούρτσεβεν»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telecom Center Athens» την Παρτιζάν (25/11, 21:15), για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στη Media Day των πρασίνων, μιλώντας για την προσέγγιση που θα έχει η ομάδα του στην αυριανή μάχη, αλλά και για τις απουσίες των Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι πιο άνετος εάν παίξουμε όπως στο πρώτο μέρος με την Ντουμπάι. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο, επιθετικά, με όλο τον κόσμο να συμμετέχει και τον κόσμο στο πλευρό μας αυτή η κατάσταση σε κάνει να νιώθεις άνετα, σαν να παίζεις εντός έδρας. Πρέπει να έχουμε κίνητρο και να αρχίσουμε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορεί να αλλάζει κάθε παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρέπει να χρησιμοποιείς την έδρα σου για να είσαι πιο επιθετικός, όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο με την Ντουμπάι. Η Παρτίζαν έχασε το τελευταίο παιχνίδι, αλλά είναι επικίνδυνη ομάδα με έμπειρους παίκτες, όπως ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Πάρκερ, ο Καλάθης. Κάθε φορά είναι επικίνδυνη. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες έχει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξέρει πώς να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και να πάρουμε ακόμα μια νίκη στην έδρα μας».

Για τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη και για μένα όταν οι γιατροί μου είπαν πριν από την προπόνηση ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν θα παίξουν. Τι να πω. Αύριο δεν θα παίξουν».

Για τα παράθυρα των εθνικών ομάδων: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».