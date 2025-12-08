Αταμάν: «Γι’ αυτό έφερα τον Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό» (vid)
Ο Εργκίν Αταμάν παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Euro Insiders powered by Betsson.
- Νέες ανατριχιαστικές προβλέψεις από τον «ζωντανό Νοστράδαμο» - Τι τον φοβίζει περισσότερο;
- «Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ
- Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
- Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για όλους και για όλα που αφορούν τους «Πράσινους», ενώ τοποθετήθηκε και για τον λόγο που επέλεξε να φέρει τον Τι Τζέι Σορτς στην Ελλάδα για λογαριασμό του «Τριφυλλιού».
Μεταξύ άλλων, ο Αταμάν εκθείασε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Κώστας Σλούκας στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη στην Ευρώπη σε καταστάσεις pick and roll.
Παράλληλα, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του, αλλά και της μέχρι στιγμής συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, σε μία απολαυστική συζήτηση στην εκπομπή Euro Insiders powered by Betsson.
Όπως πάντα, ο τεχνικός του «Εφτάστερου» προχώρησε σε ατάκες που αναμένεται να συζητηθούν, κάτι που μας έχει συνηθίσει στις δημόσιες τοποθετήσεις του.
Δείτε τη συνέντευξη του Εργκίν Αταμάν.
- Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης ανήλικη – Συνελήφθη ο πατέρας της φίλης της που έκανε το πάρτι
- ΔΣΑ: Νέος πρόεδρος ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος με σαρωτική νίκη επί του Δημήτρη Αναστασόπουλου
- Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
- Η Google βγάζει τα πρώτα γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη του Gemini – Τι θα μπορούν να κάνουν
- Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
- Ολυμπιακός: Με εντολή και δαπάνη Βαγγέλη Μαρινάκη εκσυγχρονίζεται το «Γ. Καραϊσκάκης» (pics)
- Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους
- Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία του πρώτου γύρου (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις