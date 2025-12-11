Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89: Όταν ξύπνησε ήταν πλέον αργά…

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα με στο Μιλάνο, βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 23 πόντους λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (80-57) και παρά την αφύπνισή του στο τέταρτο (επιμέρους σκορ 16-30 υπέρ του τριφυλλιού) η ομάδα του Αταμάν δεν απέφυγε την ήττα από την Αρμάνι με 96-89.

Αυτή ήταν η 6η ήττα σε 15 αγωνιστικές στη Euroleague για τους πράσινους, ενώ για τους Ιταλούς ήταν η 7η νίκη. Επί της ουσίας ένας ήταν ο παίκτης που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων από πλευράς τριφυλλιού, ο Κώστας Σλούκας που είχε 19 πόντους, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Η Αρμάνι είχε 11/17 τρίποντα (64.7%) στο πρώτο ημίχρονο και συνολικά στο ματς με 17/33 (51.5%). 7-9 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 22-24 οι πόντοι από λάθη αντιπάλου και 8-14 οι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας.

Ο Άρμονι Μπρουκς έσπασε το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων του από το πρώτο μέρος και έκλεισε το παιχνίδι με 26 πόντους (8/14 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ όντας ο κορυφαίος του γηπέδου απόψε. Πολύ καλός και ο Λεντέι με 15π. και 4ριμπ.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μπρουκς ήταν ο παίκτης που οδήγησε τους Ιταλούς στο πρώτο ημίχρονο, με 6/9 τρίποντα και συνολικά 20 πόντους, βάζοντας την Αρμάνι στο +16 στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός με μικρό ξέσπασμα μάζεψε την διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 10 πόντους. Ο Γκραντ ήταν αυτός που κράτησε τους Πράσινους στο παιχνίδι, με 7 πόντους (100 fg%) και 4 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζακ Λεντέι ήταν αυτός που οδήγησε την Αρμάνι επιθετικά, ενώ ο Μπρουκς συνέχισε το έργο του, φτάνοντας τα 8 τρίποντα. Ο Σιλντς πρόσθεσε 13 και με συνολικά 17 τρίποντα (50%), βρίσκονταν με 20 πόντους μπροστά στην τέταρτη περίοδο. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός με τον Σλούκα οδηγό, έφτασε το ματς στους 7 πόντους, τους τελείωσε όμως ο χρόνος και εν τέλει οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 96-89.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Έλις 8 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μπούκερ 7 (1), Μπολμάρο 2, Μπρουκς 26 (8/14 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΛεΝτέι 15 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρίτσι 8 (2), Γκούντουριτς 7 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Σιλντς 13 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 10 (5 ριμπάουντ)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 11 (1), Σλούκας 19 (3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ 11 (4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 17 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Φαρίντ 10 (8 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 13 (2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 4 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 4 (3 ριμπάουντ)