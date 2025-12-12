sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Αταμάν: «Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι – Συγχαρητήρια»
Μπάσκετ 12 Δεκεμβρίου 2025 | 00:11

Αταμάν: «Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι – Συγχαρητήρια»

Απογοητευμένος ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 96-89 από την Αρμάνι στο Μιλάνο, δίνοντας συνέχεια στην κακή εμφάνιση και την ήττα στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα ενώ στάθηκε στην εμφάνιση του Μπρουκς που έκανε μεγάλη ζημιά στους «πράσινους».

Όσα είπε ο Αταμάν:

«Έκαναν εκπληκτικό επιθετικό παιχνίδι, ειδικά ο Αρμόνι Μπρουκς. Βάλανε πολλά σουτ, συγχαρητήρια στην Αρμάνι Μιλάνο. Δεν ήμασταν επίμονοι, είχαμε κακή παρουσία στην άμυνα. Θέλω να τους δώσω τον σεβασμό μου, έκαναν ένα εκπληκτικό παιχνίδι».

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε: «Η Αρμάνι έπαιξε εξαιρετικά απόψε. Μετά την πρώτη περίοδο χάσαμε τελείως την αμυντική μας ισορροπία, ειδικά με τα καλάθια του Μπρουκς, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά. Ειλικρινά, στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σε 20 λεπτά είχαν διαφορά 31 πόντων. Στην τελευταία περίοδο ήταν αδιάφορο. Έλεγξαν το ματς στην δεύτερη και την τρίτη περίοδο, συγχαρητήρια σε αυτούς. Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague, γιατί δεν σταματήσαμε την Αρμάνι, που έπαιξε τρομερά επιθετικά».

Ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, Πέπε Ποέτα, από την άλλη ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ματς που κάναμε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο απέναντι σε μία ομάδα με βαθύ ρόστερ, τρομερό κόουτς και τρομερό ταλέντο. Παίξαμε πολύ καλά. Στην επίθεση είχαμε ρυθμό, εκμεταλλευτήκαμε τους σουτέρ μας, τρέξαμε και παίξαμε τρομερά επιθετικά.

Εκεί που «καθαρίσαμε» τον αγώνα, όπως είπα και στους παίκτες, ήταν τα τρομερά λεπτά στην αρχή της δεύτερης περιόδου, όπου παίξαμε τρομερή άμυνα. Νομίζω στην επίθεση θα βρίσκουμε διαφορετικό πρωταγωνιστή κάθε τόσο, οπότε δεν ανησυχώ για την επίθεση. Στην άμυνα πρέπει να παίξουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε περισσότερα διαστήματα σαν αυτό που μας επέτρεψε απόψε να κερδίσουμε».

