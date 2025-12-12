Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Εuroleague μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε στην Ιταλία από την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 9-6, παραμένοντας στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στο Ισραήλ και επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια πήρε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας της Αναντολού Έφες με 94-82.
Tέλος, η Ζάλγκιρις Κάουνας πέρασε από την έδρα της Παρί με ανατροπή (108-105) σε ματς… ΝΒΑ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κοντραρίστηκε με την Μπασκόνια και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με το τελικό 94-87.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 92-84
Βαλένθια – Αναντολού Έφες 94-82
Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89
Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 105-108
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 94-87
Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00
Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30
Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 16/12 στις 18:00
Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 16/12 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 16/12 στις 21:05
Ολυμπιακός – Βαλένθια 16/12 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 16/12 στις 21:30
Παρί – Μπαρτσελόνα 16/12 στις 22:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Έφες 17/12 στις 20:00
Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 17/12 στις 21:00
Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 17/12 στις 21:30
Μπασκόνια – Μονακό 17/12 στις 21:30
