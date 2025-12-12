Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μιλάνο (pic)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε στην Ιταλία από την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 96-89 στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 9-6, παραμένοντας στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στο Ισραήλ και επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια πήρε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας της Αναντολού Έφες με 94-82.

Tέλος, η Ζάλγκιρις Κάουνας πέρασε από την έδρα της Παρί με ανατροπή (108-105) σε ματς… ΝΒΑ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης κοντραρίστηκε με την Μπασκόνια και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με το τελικό 94-87.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια – Αναντολού Έφες 94-82

Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός 96-89

Παρί – Ζάλγκρις Κάουνας 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 94-87

Dubai BC – Μπάγερν Μονάχου 12/12 στις 18:00

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 12/12 στις 20:30

Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας 12/12 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/12 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 12/12 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Μακάμπι Τελ Αβίβ 16/12 στις 18:00

Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 16/12 στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 16/12 στις 21:05

Ολυμπιακός – Βαλένθια 16/12 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 16/12 στις 21:30

Παρί – Μπαρτσελόνα 16/12 στις 22:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αναντολού Έφες 17/12 στις 20:00

Βιλερμπάν – Μπάγερν Μονάχου 17/12 στις 21:00

Παρτίζαν – Βίρτους Μπολόνια 17/12 στις 21:30

Μπασκόνια – Μονακό 17/12 στις 21:30