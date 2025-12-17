Τι είπε ο Γιασικεβίτσιους για τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό: «Προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα για δώρα στα παιδιά μου»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε να απαντήσει για τη διαιτησία στο ματς της Φενέρ με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως προτιμάει αντί για πρόστιμο να πληρώσει για δώρα στα παιδιά του.
Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR με τον δικό του τρόπο, μετά την ήττα στην αναμέτρηση με το τριφύλλι στην Πόλη.
Ο Λιθουανός τεχνικός ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όταν οι σφυγμοί είχαν πέσει πια από το μεγάλο ματς και έδωσε την απάντηση με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Δεν μίλησε ξεκάθαρα αλλά έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν θέλει να το κάνει γιατί προτιμάει να ξοδέψει τα χρήματα του για δώρα στα παιδιά του τα Χριστούγεννα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους:
«Η Ευρωλίγκα έχει συγκεκριμένους κανόνες. Φυσικά, δεν πρόκειται να μιλήσω σχετικά με τους διαιτητές. Και με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, προτιμώ να ξοδέψω τα χρήματα σε δώρα για τα παιδιά μου.
Όπως είπα, η Ευρωλίγκα έχει κανόνες και πρέπει να τους ακολουθούμε. Μόλις τα πράγματα ηρεμήσουν λίγο, θα επικοινωνήσουμε μέσω επίσημων καναλιών», ήταν το σχόλιο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην ερώτηση που δέχθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
