Ο Γιασικεβίτσιους είδε από κοντά το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ (pic)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρασε μερικές στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τη Φενέρμπαχτσε και είπε να συνδυάσει τις διακοπές του με ποδόσφαιρο. Ο Λιθουανός κόουτς, γνωστός για την αγάπη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ για την πρεμιέρα της Premier League.

Η μεγάλη του αδυναμία, όμως, δεν του έκανε το χατίρι. Η Άρσεναλ «χτύπησε» νωρίς με τον Καλαφιόρι και πήρε τη νίκη μέσα στο Μάντσεστερ, αφήνοντας τους φίλους της Γιουνάιτεντ, μαζί και τον Γιασικεβίτσιους με την πικρή γεύση της ήττας.

Παρόλα αυτά, ο Σάρας έδειξε να το διασκεδάζει. Ανέβασε μάλιστα και φωτογραφία στα social media από το ταξίδι του στο «Θέατρο των Ονείρων», δείχνοντας ότι, ακόμα και στις ήττες, η εμπειρία του Ολντ Τράφορντ είναι μοναδική.

Το story του Γιασικεβίτσιους: