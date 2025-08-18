Ο Γιασικεβίτσιους είδε από κοντά το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ (pic)
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους βρέθηκε στο Μάντσεστερ για να παρακολουθήσει από κοντά την πρεμιέρα της αγαπημένης του Γιουνάιτεντ στην Premier League.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρασε μερικές στιγμές χαλάρωσης πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τη Φενέρμπαχτσε και είπε να συνδυάσει τις διακοπές του με ποδόσφαιρο. Ο Λιθουανός κόουτς, γνωστός για την αγάπη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε στο Ολντ Τράφορντ για την πρεμιέρα της Premier League.
Η μεγάλη του αδυναμία, όμως, δεν του έκανε το χατίρι. Η Άρσεναλ «χτύπησε» νωρίς με τον Καλαφιόρι και πήρε τη νίκη μέσα στο Μάντσεστερ, αφήνοντας τους φίλους της Γιουνάιτεντ, μαζί και τον Γιασικεβίτσιους με την πικρή γεύση της ήττας.
Παρόλα αυτά, ο Σάρας έδειξε να το διασκεδάζει. Ανέβασε μάλιστα και φωτογραφία στα social media από το ταξίδι του στο «Θέατρο των Ονείρων», δείχνοντας ότι, ακόμα και στις ήττες, η εμπειρία του Ολντ Τράφορντ είναι μοναδική.
Το story του Γιασικεβίτσιους:
