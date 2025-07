Γιασικεβίτσιους: «Σε δύο ώρες στην Αθήνα ο Βαλαντσιούνας!»

O Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το γεγονός που επιβεβαιώνει και συμπατριώτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους!

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε στο πρόσφατο final-4 του Άμπου Ντάμπι, μιλώντας στη Nova, στο πλαίσιο του συνέδριου των προπονητών στο ΟΑΚΑ αποκάλυψε την άφιξή του Λιθουανού σέντερ στην Αθήνα την Παρασκευή (4/7)και μάλιστα όπως είπε εντός δύο ωρών!

«Δεν είναι ακόμα στην Αθήνα, αλλά ρωτήστε τον Γιόνας για το τι έγινε χθες. Πάντα έλεγα γιατί πρέπει να ξέρετε πράγματα για τους παίκτες; Αν δείτε κλιπς μπορείτε να καταλάβετε. Για μένα ο Γιόνας είναι εξαιρετικός, είναι ξεχωριστός. Κάτσαμε μαζί στο Άμπου Ντάμπι μέχρι αργά! Σε δύο ωρίτσες…», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σάρας, ο οποίος δεν ήθελε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Λιθουανού στον Παναθηναϊκού.

Να σημειώσουμε οτι προκειμένου ο έμπειρος σέντερ να ντυθεί και τυπικά στα «πράσινα», θα πρέπει να λυθεί το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς (θα ανήκει τυπικά στο Ντένβερ την Κυριακή 6/07) όταν ολοκληρωθεί το trade με τους Κινγκς), με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν να υποστηρίζει πως ο διεθνής καλαθοσφαιριστής ευελπιστεί πως όντως αυτό θα συμβεί προσεχώς.

Απο την πλευράς της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιθυμεί η άφιξη του Βαλαντσιούνας στην Αθήνα να μην πάρει διαστάσεις (υποδοχή από φιλάθλους, κάμερες και δημοσιογράφοι) καθώς ακόμη δεν έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του στο NBA. Ο ταλαντούχος καλαθοσφαιριστής αναμένεται να αφιχθεί στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (4/7) και δεν αναμένεται να εμφανιστεί στην αίθουσα αφίξεων του Ελ. Βενιζέλος με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Jonas Valančiūnas is traveling to Greece per numerous reports and hopes to be released from his NBA contract after Denver acquires him Sunday from Sacramento to join Panathinaikos.

The Nuggets’ consolation: They would gain access to their full MLE.

More: https://t.co/HpE639WN7H https://t.co/nUoE7G8TKn pic.twitter.com/nExJLDbxWC

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 4, 2025