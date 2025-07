Νέα εξέλιξη με Βαλαντσιούνας: «Οι Νάγκετς πιέζουν τον παίκτη»

Νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν, με ποστάρισμά του στον προσωπικού του λογαριασμού στο Χ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η ανταλλαγή ανάμεσα στους Κινγκς και στους Νάγκετς θα προχωρήσει ανεξάρτητα με τα «θέλω» του Λιθουανού σέντερ, ο οποίος σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το βράδυ της Πέμπτης (3/7) φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό.

In short …

1. The Sacramento/Denver swap of big men remains on course to go ahead as planned Sunday.

2. The Nuggets continue to lobby Valanciunas to stay in the NBA once the trade is made official rather than push for a buyout to return to Europe. https://t.co/9KTOAQM0W2

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2025