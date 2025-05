«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Βαλαντσιούνας» (pic, vid)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να απέτυχε στο Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και να πήρε την τέταρτη θέση με δύο ήττες από Φενέρ και Ολυμπιακό, όμως ετοιμάζει μεταγραφικό ντεμαράζ.

Οι πράσινοι μετά από τη σπουδαία μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς, που έκανε… θραύση τη φετινή σεζόν με την Παρί, ετοιμάζουν την απόλυτη «βόμβα» από το ΝΒΑ. Αυτή του Γιόνας Βαλαντσιούνας για τη θέση «5», σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι.

«Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από μερικές ομάδες της EuroLeague. Μου είπαν ότι η Φενέρμπαχτσε και ο Παναθηναϊκός παρακολουθούν την περίπτωσή του», ανέφερε ο Αντρεάνι και συμπλήρωσε: «Ο Βαλανσιούνας έχει συμβόλαιο 10.000.000 δολαρίων για την επόμενη σεζόν στο NBA με τους Σακραμέντο Κινγκς».

