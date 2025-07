Αποκαλύψεις από τη Λιθουανία: «Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Βαλαντσιούνας» (pic)

Αποκαλύψεις έρχονται από τη Λιθουανία όσον αφορά το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τον Ντονάτας Ούρμπονας να μεταδίδει πως ο έμπειρος σέντερ είναι κοντά στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του «BasketNews», ο 33χρονος ψηλός είναι πολύ κοντά στο να κλείσει το κεφάλαιο του ΝΒΑ και να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό των Πράσινων.

Ο Ούρμπονας τονίζει πως ο Παναθηναϊκός έχει προσφέρει τον Βαλαντσιούνας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ για να τον πείσει να πάρει τη μεγάλη απόφαση.

Jonas Valanciunas is nearing a stunning EuroLeague move and exiting the NBA.

Per BasketNews sources, Valanciunas was lured by Panathinaikos’ multi-year offer.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 3, 2025