Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 85-83: Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους κατέκτησε το Super Cup
Τον πρώτο τίτλο της σεζόν πανηγυρίζει η Φενέρμπαχτσε, καθώς κατέκτησε το τουρκικό Super Cup, μετά τη νίκη της με 85-83 της Μπεσίκτας.
Μετά τον περσινό θρίαμβο με την κατάκτηση του «triple crown» η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να κατακτά τίτλους και τη νέα σεζόν. Από το βράδυ της Τετάρτης (24/9) είναι κάτοχος του Super Cup της Τουρκίας, καθώς λύγισε τη Μπεσίκτας με 85-83 στον μεγάλο τελικό, παίρνοντας έτσι τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε το προβάδισμα από το ξεκίνημα έως το τέλος του αγώνα, χτίζοντας μια καλή διαφορά, την οποία όμως έχασε στο φινάλε με αποτέλεσμα να… κινδυνεύσει, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει τα ηνία και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.
Making history. 💛💙
QU4DRUPLE! 🏆🏆🏆🏆#YellowLegacy pic.twitter.com/eZnKr1btVX
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 24, 2025
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντέβον Χολ με 23 πόντους, έχοντας τις βοήθειες των Γουέιντ Μπόλντγουιν με 20 πόντους και Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για την Μπεσίκτας ξεχώρισε ο Ντεβόν Ντότσον με 25 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-34, 67-50, 85-83
DEV👌N.#YellowLegacy
— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 24, 2025
