Μετά τον περσινό θρίαμβο με την κατάκτηση του «triple crown» η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να κατακτά τίτλους και τη νέα σεζόν. Από το βράδυ της Τετάρτης (24/9) είναι κάτοχος του Super Cup της Τουρκίας, καθώς λύγισε τη Μπεσίκτας με 85-83 στον μεγάλο τελικό, παίρνοντας έτσι τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε το προβάδισμα από το ξεκίνημα έως το τέλος του αγώνα, χτίζοντας μια καλή διαφορά, την οποία όμως έχασε στο φινάλε με αποτέλεσμα να… κινδυνεύσει, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει τα ηνία και να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντέβον Χολ με 23 πόντους, έχοντας τις βοήθειες των Γουέιντ Μπόλντγουιν με 20 πόντους και Μίκαελ Γιάντουνεν με 19 πόντους. Από την άλλη πλευρά, για την Μπεσίκτας ξεχώρισε ο Ντεβόν Ντότσον με 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 43-34, 67-50, 85-83