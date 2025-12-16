Ξέσπασε ο Αταμάν: «Αγράμματοι όσοι έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου»

Πυρ και μανία ήταν ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Φενερμπαχτσέ με 81-77, για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης εξέφρασε την οργή του για τη συμπεριφορά των οπαδών της Φενερμπαχτσέ, οι οποίοι έβριζαν τον ίδιο και τη μητέρα του.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί 10 χιλιάδες Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και την μητέρα μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας αλλά αυτοί που έβριζαν είναι αγράμματοι άνθρωποι».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη, δώσαμε ρυθμό στην Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα.

Δεν καταλαβαίνω γιατί 10 χιλιάδες Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και την μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί. Ας δείξουμε τι αξίζουμε στο παρκέ. Είμαι πολύ αναστατωμένος.

Αγράμματοι άνθρωποι βρίζουν την μητέρα μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι όσα λένε δεν είναι δίκαια για αυτούς που παίζουν. Είμαι περήφανος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας αλλά αυτοί που έβριζαν είναι αγράμματοι άνθρωποι».