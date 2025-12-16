Σενάρια από την Ισπανία για Παναθηναϊκό και Ρόμπινσον-Ερλ (vids)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει βγάλει προς τα έξω μέσω του Εργκίν Αταμάν ότι δεν θα κινηθεί για άλλη μεταγραφή, όμως η αλήθεια είναι πως τα σενάρια δίνουν και παίρνουν στο εξωτερικό τις τελευταίες ημέρες.

Οι επιλογές δεν είναι πολλές, όμως ένα από τα ονόματα που έχει γραφτεί για τους πράσινους είναι και αυτό του Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, που έμεινε ελεύθερος πριν από μερικές μέρες από τους Ιντιάνα Πέισερς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Solobasket, οι πράσινοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 25χρονου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος και φέρεται να απασχολεί αρκετές ομάδες στη Euroleague.

Ο απόφοιτος του Βιλανόβα, με περισσότερα από 210 παιχνίδια εμπειρίας στο NBA με Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Ορλίνς Πέλικανς και Ιντιάνα Πέισερς, θεωρείται ένας παίκτης που ταιριάζει στις ανάγκες του Παναθηναϊκού για το δεύτερο μισό της σεζόν, με δεδομένη την απουσία του Ματίας Λεσόρ για το προσεχές διάστημα, αλλά και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Ομέρ Γιουρτσέβεν.

Η υπόθεση δεν θεωρείται εύκολη, καθώς ο Ρόμπινσον-Ερλ διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για ομάδα στο NBA, αλλά βλέπει όλο και περισσότερο την προοπτική της Ευρώπης και της Euroleague.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ, ο Παναθηναϊκός και οι φήμες του καλοκαιριού για Ολυμπιακό

Ο Ρόμπινσον-Ερλ είναι παίκτης που συνδυάζει μέγεθος, αθλητικότητα και καλή αίσθηση του παιχνιδιού, μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5», ενώ ξεχωρίζει για την ενέργεια, τα ριμπάουντ και την αμυντική του παρουσία.

Το καλοκαίρι το όνομα του είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Πρίσιους Ατσίουα, όμως επέλεξε το NBA και τους Πέισερς, χωρίς καν να μπει σε διαδικασία επαφών τόσο με τους ερυθρόλευκους όσο και με οποιαδήποτε ομάδα εκτός NBA.

Ο Ρόμπινσον-Ερλ πλέον είναι πιο προσιτός λόγω του ότι είναι ελεύθερος και δεν έχει στα χέρια του επίσημη πρόταση, αλλά θα εξετάσει της επιλογές του, με τον Παναθηναϊκό να φέρεται πως μαζί με άλλες ομάδες της Euroleague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του.