Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

O Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση στη Euroleague. Μετά τη σαρωτική εμφάνιση και την ευρεία νίκη στα Άνω Λιόσια με το ευρύ 63-101 επί της ΑΕΚ, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει απόψε, βράδυ Τρίτης (16/12, 19:45), τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά από τις σερί ήττες από Βαλένθια (79-89) και Αρμάνι Μιλάνο (96-89) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πέσει στο 9-6 και την 8η θέση. Εν αντιθέσει με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που είναι στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 9-5 και μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στη Euroleague και άλλες έξι εντός συνόρων: Συνολικά δηλαδή έχει 12 σερί θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις!

Μεγάλο διπλό της Φενέρμπαχτσε και τώρα… Παναθηναϊκός

Οι Τούρκοι προέρχονται από ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μονακό, απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με σκορ 92-86, ενώ για το πρωτάθλημα, αν και ζορίστηκαν, κατάφεραν εν τέλει να λυγίσουν την Αναντολού Εφές στην παράταση με 97-94.

Στα αγωνιστικά, «πονοκέφαλος» της τελευταίας στιγμής για τον Εργκίν Αταμάν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κέντρικ Ναν στον αριστερό αστράγαλο, με τη συμμετοχή του να είναι αυτή τη στιγμή αμφίβολη. Αντίθετα, ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για ακόμη μία ημέρα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Economy
Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Πληθωρισμός: Αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού – Τι σημαίνει για μισθούς και συντάξεις

Business
Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

Εξάρχου: Έρχεται νέος κύκλος επενδύσεων στην ενέργεια

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ
Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ

Την Τρίτη (16/12) ανήμερα του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12) στην Πόλη.

Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»
Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη την Βαλένθια στο ΣΕΦ και το πρώτο ζητούμενο για την ομάδα του Μπαρτζώκα είναι η καλή άμυνα

Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)
NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

