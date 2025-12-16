Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

O Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση στη Euroleague. Μετά τη σαρωτική εμφάνιση και την ευρεία νίκη στα Άνω Λιόσια με το ευρύ 63-101 επί της ΑΕΚ, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει απόψε, βράδυ Τρίτης (16/12, 19:45), τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μετά από τις σερί ήττες από Βαλένθια (79-89) και Αρμάνι Μιλάνο (96-89) η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πέσει στο 9-6 και την 8η θέση. Εν αντιθέσει με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που είναι στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 9-5 και μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στη Euroleague και άλλες έξι εντός συνόρων: Συνολικά δηλαδή έχει 12 σερί θετικά αποτελέσματα σε όλες τις διοργανώσεις!

Μεγάλο διπλό της Φενέρμπαχτσε και τώρα… Παναθηναϊκός

Οι Τούρκοι προέρχονται από ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Μονακό, απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με σκορ 92-86, ενώ για το πρωτάθλημα, αν και ζορίστηκαν, κατάφεραν εν τέλει να λυγίσουν την Αναντολού Εφές στην παράταση με 97-94.

Στα αγωνιστικά, «πονοκέφαλος» της τελευταίας στιγμής για τον Εργκίν Αταμάν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κέντρικ Ναν στον αριστερό αστράγαλο, με τη συμμετοχή του να είναι αυτή τη στιγμή αμφίβολη. Αντίθετα, ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης για ακόμη μία ημέρα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.