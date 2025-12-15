Παναθηναϊκός: Αμφίβολη λόγω τραυματισμού η συμμετοχή του Ναν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσερ

Ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς ο Κέντρικ Ναν «γύρισε» τον αστράγαλό του στην προπόνηση των «πράσινων» που πραγματοποιήθηκε στην «Ulker Sports Arena» τη Δευτέρα (15/12).

Έτσι η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη (16/12, 19:45), για την 16η αγωνιστική της Euroleague, είναι αμφίβολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των πράσινων δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο οριστικά η συμμετοχή του Ναν θα κριθεί την ημέρα του αγώνα δηλαδή την Τρίτη. Φυσικά ο 30χρονος σκόρερ υποβάλλεται στις απαραίτητες θεραπείες προκειμένου η κατάστασή του να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στις λίγες αυτές ώρες που απομένουν για το τζάμπολ.

Άλλωστε μιλάμε για ένα σημαντικό παιχνίδια και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει ρεκόρ 9-6 και την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους 9-5 και ματς λιγότερο, αυτό τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που αναβλήθηκε λόγω έντονης της βροχόπτωσης στην Αθήνα.

Από εκεί και πέρα ο Τσέτι Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και έθεσε εαυτόν στη διάθεσή του Εργκίν Αταμάν μετά από αρκετές ημέρες, με την απουσία του να είναι αισθητή για το τριφύλλι στα παιχνίδια από τα οποία έλειψε. Βεβαίως ακόμη ο Τούρκος φόργουορντ δεν είναι στο 100% της φυσικής του κατάστασης και μένει να δούμε πόσο χρόνο θα του δώσει ο προπονητής του Εργκίν Αταμάν.