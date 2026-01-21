sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Euroleague 21 Ιανουαρίου 2026 | 11:47

Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Η Euroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού κόντρα στην Έφες, και του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπι.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της 24ης αγωνιστικής της Euroleague παίζοντας ξανά την ίδια μέρα, αφού αύριο Πέμπτη (22/1) αντιμετωπίζουν Αναντολού Έφες και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα. Στο μεταξύ, έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές των αναμετρήσεων.

Οι Ερυθρόλευκοι θα φιλοξενηθούν από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη (22/1, 19:30) με την αναμέτρηση να διευθύνουν ο Ίλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία), ο Τζόρντι Αλιάγκα από την Ισπανία και ο Ουγκ Τεπενιέ από τη Γαλλία.

Ποιους όρισε η Euroleague στο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

Λίγη ώρα αργότερα (21:05) ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τους Ισραηλινούς στο «Γιαντ Ελιγιάου», ένα παιχνίδι που έχουν αναλάβει να διαχειριστούν ο Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία, ο Ζοσέφ Μπισάνγκ από τη Γαλλία και ο Στιβ Μπίτνερ από τη Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο αιώνιοι έρχονται από σχετικά άνετες νίκες στη «διαβολοβδομάδα, με τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει»  τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΣΕΦ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει εύκολα την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ.

Headlines:
Τράπεζες
UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι» (vid)

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο