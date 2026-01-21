Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της 24ης αγωνιστικής της Euroleague παίζοντας ξανά την ίδια μέρα, αφού αύριο Πέμπτη (22/1) αντιμετωπίζουν Αναντολού Έφες και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα. Στο μεταξύ, έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές των αναμετρήσεων.

Οι Ερυθρόλευκοι θα φιλοξενηθούν από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη (22/1, 19:30) με την αναμέτρηση να διευθύνουν ο Ίλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία), ο Τζόρντι Αλιάγκα από την Ισπανία και ο Ουγκ Τεπενιέ από τη Γαλλία.

Ποιους όρισε η Euroleague στο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

Λίγη ώρα αργότερα (21:05) ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τους Ισραηλινούς στο «Γιαντ Ελιγιάου», ένα παιχνίδι που έχουν αναλάβει να διαχειριστούν ο Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία, ο Ζοσέφ Μπισάνγκ από τη Γαλλία και ο Στιβ Μπίτνερ από τη Γερμανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο αιώνιοι έρχονται από σχετικά άνετες νίκες στη «διαβολοβδομάδα, με τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΣΕΦ και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει εύκολα την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ.