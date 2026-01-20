Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τις νίκες που πέτυχαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε ματς αποθέωση της επίθεσης και έφτασε το ρεκόρ του στο 14-8, πατώντας στην τέταρτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε πολύ εύκολα με το ευρύ 93-74 την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, ανεβαίνοντας με τη σειρά του στο 14-9, κρατώντας επαφή με την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Οι δύο «αιώνιοι» στρέφουν το βλέμμα τους πλέον στα επόμενα παιχνίδια τους την ερχόμενη Πέμπτη (22/1). Στην Τουρκία για να αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές οι Πειραιώτες (19:30), στο Ισραήλ με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι «πράσινοι» (21:05).

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 71-66

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 96-100 (παρ.)

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 63-67

Βαλένθια – Παρί 98-84

Μπαρτσελόνα – Dubai BC 91-89

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 106-77

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 (21:30)

Η βαθμολογία της Euroleague: