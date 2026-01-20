sports betsson
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Νίκη με σούπερ Βεζένκοφ
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Νίκη με σούπερ Βεζένκοφ

Εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο (58-34 το σκορ) και με τον Σάσα Βεζένκοφ να σκοράρει 28 πόντους, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ με 100-93.

Από «κατοστάρα» σε «κατοστάρα» ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-93 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-8, παραμένοντας ψηλά στη βαθμολογία.

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους, όμως στη συνέχεια είδε τους Ισραηλινούς να επιστρέφουν και να πλησιάζουν. Ωστόσο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 28 πόντους, έχοντας τη συμπαράσταση των Μιλουτίνοφ με 13, Φουρνιέ με 12 και Γουόκαπ με 10. Από την άλλη πλευρά, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ρικ Σόρκιν με 21 πόντους, με τον Τζεφ Ντάουντιν να προσθέτει 15.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μακάμπι να τρέχει ένα 5-1, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε ισοφαρίζοντας σε 5-5, παρόλα αυτά, οι Ισραηλινοί είχαν μεγάλη ευστοχία και με δύο σερί τρίποντα έγραψαν το 11-5 στο 4′. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας είχε τον έλεγχο με τον γρήγορο ρυθμό του και προηγήθηκε με 18-12 στο 7′. Κάπου εκεί όμως οι Ερυθρόλευκοι άρχισαν να βρίσκουν τον καλό τους εαυτό, ανατρέποντας την κατάσταση και κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 27-24.

Η μάχη συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά να κρατά τα ηνία και να βρίσκει λύσει επιθετικά με τους Γουόρντ και Φουρνιέ, φτάνοντας στο +7 (39-32) στο 15′ όπου ήρθε το τάιμ άουτ. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν… αγριεμένοι από τον πάγκο και τρομερή διάθεση εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους δέκα (48-32) στο 18′. Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σερί τους που έφτασε το 20-0 με το 55-32, πριν ο Σόρκιν μειώσει σε 55-34 και ο Σάσα Βεζένκοφ γράψει το 58-34. Αποτέλεσμα με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο.

Η Μακάμπι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος έχοντας ένα μικρό επιμέρους μειώνοντας σε 61-42 στο 23′. Ο Ολυμπιακός απάντησε φέρνοντας ξανά τη διαφορά πάνω από τους είκοσι με το 70-49 στο 25′. Κάπου εκεί όμως οι παίκτες του Κάτας έτρεξαν ένα σερί 13-0 κατεβάζοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο (70-62) στο 28′. Οι Πειραιώτες απάντησαν με ένα δικό τους σερί 6-0, για να κλείσουν την τρίτη περίοδο στο 76-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +15 (80-65), όμως η Μακάμπι βρήκε πάλι τον τρόπο να κατεβάσει τη διαφορά στους οκτώ με το 80-72 στο 33′. Οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους με βρέθηκαν στο +12 (86-74) στο 35′. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να επιστρέψουν όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν θέμα να κρατήσουν τη διαφορά φτάνοντας στο τελικό 100-93.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νιλικίνα (3 ασίστ), Γουόρντ 8 (4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 28 (4/6 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου (0/4 σουτ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (4/7 δίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/3 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 12 (3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9 ασίστ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χορντ 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλαρκ 9 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπρισέτ 11 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρέιμαν 3 (1), Ντάουτιν 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»
Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
Αυτοκίνητο 20.01.26

Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ

Εκατοντάδες παραβάσεις καταγράφονται σε κάθε «μπλόκο» της Τροχαίας με τους οδηγούς να καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, ενώ χάνουν και το δίπλωμά τους για ένα μήνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Κρίσιμες συσκέψεις 20.01.26

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας - Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων οι αγρότες

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

