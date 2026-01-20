Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Νίκη με σούπερ Βεζένκοφ

Από «κατοστάρα» σε «κατοστάρα» ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-93 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 14-8, παραμένοντας ψηλά στη βαθμολογία.

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους είκοσι πόντους, όμως στη συνέχεια είδε τους Ισραηλινούς να επιστρέφουν και να πλησιάζουν. Ωστόσο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν το προβάδισμα και έφτασαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 28 πόντους, έχοντας τη συμπαράσταση των Μιλουτίνοφ με 13, Φουρνιέ με 12 και Γουόκαπ με 10. Από την άλλη πλευρά, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Ρικ Σόρκιν με 21 πόντους, με τον Τζεφ Ντάουντιν να προσθέτει 15.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μακάμπι να τρέχει ένα 5-1, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε ισοφαρίζοντας σε 5-5, παρόλα αυτά, οι Ισραηλινοί είχαν μεγάλη ευστοχία και με δύο σερί τρίποντα έγραψαν το 11-5 στο 4′. Το σύνολο του Όντεντ Κάτας είχε τον έλεγχο με τον γρήγορο ρυθμό του και προηγήθηκε με 18-12 στο 7′. Κάπου εκεί όμως οι Ερυθρόλευκοι άρχισαν να βρίσκουν τον καλό τους εαυτό, ανατρέποντας την κατάσταση και κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά με 27-24.

Η μάχη συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά να κρατά τα ηνία και να βρίσκει λύσει επιθετικά με τους Γουόρντ και Φουρνιέ, φτάνοντας στο +7 (39-32) στο 15′ όπου ήρθε το τάιμ άουτ. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν… αγριεμένοι από τον πάγκο και τρομερή διάθεση εκτόξευσαν τη διαφορά πάνω από τους δέκα (48-32) στο 18′. Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σερί τους που έφτασε το 20-0 με το 55-32, πριν ο Σόρκιν μειώσει σε 55-34 και ο Σάσα Βεζένκοφ γράψει το 58-34. Αποτέλεσμα με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο.

Η Μακάμπι ξεκίνησε το δεύτερο μέρος έχοντας ένα μικρό επιμέρους μειώνοντας σε 61-42 στο 23′. Ο Ολυμπιακός απάντησε φέρνοντας ξανά τη διαφορά πάνω από τους είκοσι με το 70-49 στο 25′. Κάπου εκεί όμως οι παίκτες του Κάτας έτρεξαν ένα σερί 13-0 κατεβάζοντας τη διαφορά σε μονοψήφιο (70-62) στο 28′. Οι Πειραιώτες απάντησαν με ένα δικό τους σερί 6-0, για να κλείσουν την τρίτη περίοδο στο 76-62.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε στο +15 (80-65), όμως η Μακάμπι βρήκε πάλι τον τρόπο να κατεβάσει τη διαφορά στους οκτώ με το 80-72 στο 33′. Οι Ερυθρόλευκοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους με βρέθηκαν στο +12 (86-74) στο 35′. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να επιστρέψουν όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν θέμα να κρατήσουν τη διαφορά φτάνοντας στο τελικό 100-93.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νιλικίνα (3 ασίστ), Γουόρντ 8 (4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 28 (4/6 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου (0/4 σουτ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (4/7 δίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/3 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 12 (3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9 ασίστ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χορντ 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλαρκ 9 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπρισέτ 11 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρέιμαν 3 (1), Ντάουτιν 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)