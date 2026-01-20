Ολυμπιακός: Το εντυπωσιακό, πρώτο κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στο παρκέ στα μισά της πρώτης περιόδου του αγώνα Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague και δεν άργησε να δώσει μια πολύ όμορφη πάσα πίσω από την πλάτη στον Βεζένκοφ την οποία ο Βούλγαρος μετέτρεψε σε ασίστ.

Στην αμέσως επόμενη άμυνα ο Αμερικανός κέρδισε και την κατοχή για τον Ολυμπιακό, σηκώνοντας το ΣΕΦ στον… αέρα, με τον κόσμο να ξεσηκώνεται και να τον αποθεώνει.

Ο Τζόουνς σκόραρε και ένα καλάθι έπειτα από αυτό, με κάρφωμα κάτω από την ρακέτα, ξεκινώντας ορεξάτος το ματς και δείχνοντας τι μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε βίντεο με τον Τζόουνς

Ο Αμερικανός έχει ήδη 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε μόλις 6.24’λεπτά συμμετοχής.