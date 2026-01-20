Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, είχε μεγάλη ανάγκη την επιστροφή στις νίκες. Και την πέτυχε με χαρακτηριστική ευκολία, επικρατώντας με το ευρύ 93-74 της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε πολύ χρόνο από τον Εργκίν Αταμάν (26:19) και απέδειξε πως αξίζει παραπάνω χώρο στο ροτέισον. Ο διεθνής γκαρντ ήταν απολαυστικός και ο κορυφαίος του αγώνα σύμφωνα με το PIR (21). Μέτρησε συνολικά 21 πόντους με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και εν γένει φοβερή εμφάνιση. Εξαιρετικοί και οι Σλούκας (15π.), Χολμς (12π.), θετικοί οι Φαρίντ, Γκραντ και Χουάντσο.

Στο 14-9 πλέον οι «πράσινοι», έπεσε στο 8-15 η Μπασκόνια που δεν έχει και πολλές ελπίδες για τη συνέχεια…

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τους Κούρουκς, Καμπαρό να μπαίνουν δυνατά για το 8-11 της Μπασκόνια, με τον Χολμς όμως να δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (12-11) και το «τριφύλλι» έκτοτε να μην κοιτάει πίσω του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκτησε ρυθμό και δημιούργησε σερί για το 24-13 του Χουάντσο και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +12 και με το σκορ στο 26-14 υπέρ των γηπεδούχων.

Ίδια εικόνα και στη δεύτερη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να αποκτάει ισορροπία μεταξύ άμυνας-επίθεσης και με σωστές αποφάσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ να ξεφεύγει στο σκορ και να κατακτάει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς.

Ο Σλούκας μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος (32-18) και οι «πράσινοι» μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους φτάνοντας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου -με φοβερό επιθετικό μπάσκετ- να είναι μπροστά στο σκορ με 48-31.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το… πόδι από το γκάζι και συνέχισε σε υψηλό επίπεδο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τολιόπουλος με δύο σερί τρίποντα… εκτόξευσε τη διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων (58-37) και κάπου εκεί το ματς δεν είχε γυρισμό. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε φοβερό δεύτερο ημίχρονο (ξέσπασμα στην 3η περίοδο με 16 πόντους, 4 τρίποντα!), το «τριφύλλι» ήταν σοβαρό μέχρι το τέλος και… καθάρισε εύκολα την Μπασκόνια για το 14-9 στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 12 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 15 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 21 (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βιγιάρ, Ομορούγι 1 (3 ριμπάουντ), Κούρουτς 12 (4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 17 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9 (10 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς