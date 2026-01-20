sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20 Ιανουαρίου 2026 | 23:17

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, είχε μεγάλη ανάγκη την επιστροφή στις νίκες. Και την πέτυχε με χαρακτηριστική ευκολία, επικρατώντας με το ευρύ 93-74 της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε πολύ χρόνο από τον Εργκίν Αταμάν (26:19) και απέδειξε πως αξίζει παραπάνω χώρο στο ροτέισον. Ο διεθνής γκαρντ ήταν απολαυστικός και ο κορυφαίος του αγώνα σύμφωνα με το PIR (21). Μέτρησε συνολικά 21 πόντους με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και εν γένει φοβερή εμφάνιση. Εξαιρετικοί και οι Σλούκας (15π.), Χολμς (12π.), θετικοί οι Φαρίντ, Γκραντ και Χουάντσο.

Στο 14-9 πλέον οι «πράσινοι», έπεσε στο 8-15 η Μπασκόνια που δεν έχει και πολλές ελπίδες για τη συνέχεια…

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τους Κούρουκς, Καμπαρό να μπαίνουν δυνατά για το 8-11 της Μπασκόνια, με τον Χολμς όμως να δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (12-11) και το «τριφύλλι» έκτοτε να μην κοιτάει πίσω του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκτησε ρυθμό και δημιούργησε σερί για το 24-13 του Χουάντσο και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +12 και με το σκορ στο 26-14 υπέρ των γηπεδούχων.

Ίδια εικόνα και στη δεύτερη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να αποκτάει ισορροπία μεταξύ άμυνας-επίθεσης και με σωστές αποφάσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ να ξεφεύγει στο σκορ και να κατακτάει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς.

Ο Σλούκας μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος (32-18) και οι «πράσινοι» μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους φτάνοντας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου -με φοβερό επιθετικό μπάσκετ- να είναι μπροστά στο σκορ με 48-31.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το… πόδι από το γκάζι και συνέχισε σε υψηλό επίπεδο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τολιόπουλος με δύο σερί τρίποντα… εκτόξευσε τη διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων (58-37) και κάπου εκεί το ματς δεν είχε γυρισμό. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε φοβερό δεύτερο ημίχρονο (ξέσπασμα στην 3η περίοδο με 16 πόντους, 4 τρίποντα!), το «τριφύλλι» ήταν σοβαρό μέχρι το τέλος και… καθάρισε εύκολα την Μπασκόνια για το 14-9 στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 12 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 15 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 21 (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ)

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βιγιάρ, Ομορούγι 1 (3 ριμπάουντ), Κούρουτς 12 (4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 17 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9 (10 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς

Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)
Euroleague 20.01.26

Φουλ για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, έπεσε ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανότητες για τη regular season της Euroleague (pic)

Η Euroleague έχει μπει στον δεύτερο γύρο, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει στροφές, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ψάχνεται και δυσκολεύεται – Η μεγάλη ανατροπή στις προσομοιώσεις για την κατάταξη.

Σύνταξη
Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 20.01.26

Να δώσει συνέχεια στο σερί κόντρα στη Μακάμπι ο Ολυμπιακός – Ψάχνει αντίδραση στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (19:15) τη Μακάμπι στο ΣΕΦ με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί στη Euroleague – Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15) και ψάχνει αντίδραση...

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)

Με δυο γκολ του Σουάρες η Σπόρτινγκ νίκησε 2-1 την Παρί που ήταν φλύαρη ενώ σωστά δεν μέτρησαν τρία γκολ των Γάλλων. Το 2-1 στο 90’ με τη… σφραγίδα του 38χρονου Ουρουγουανού. Στην 5η θέση η Παρί

Βάιος Μπαλάφας
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
