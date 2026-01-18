ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Δυσκολεύτηκε, αλλά πέρασε από την Πυλαία (vid)

Ακόμα μία προβληματική εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό, που παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με +21 του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού, κατάφερε να το κάνει ντέρμπι στη συνέχεια.

Οι πράσινοι επικράτησαν τελικά με 74-69 του Δικεφάλου του Βορρά στο «Παλατάκι», με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βρει ένα μεγάλο σουτ στο τέλος για να διεκδικήσει τη νίκη.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς (χωρίς τον Σλοβένο στον πάγκο καθώς αποβλήθηκε στην πρώτη περίοδο) έκανε ένα επικό 49-27 από την δεύτερη περίοδο και μετά και επέστρεψε στο ματς, ωστόσο οι πράσινοι με τον Σλούκα και τον Οσμάν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς προσηλωμένος στην άμυνά του και μετά από πέντε λεπτά παιχνιδιού, με τους Γκραντ και Χουάντσο να οδηγούν την επίθεση ήταν μπροστά στο σκορ με 4-10. Ο Τολιόπουλος με πέντε συνεχόμενους πόντους του έδωσε προβάδισμα +14 στον Παναθηναϊκό ο οποίος ξέφυγε με 4-18.

Ο Μέλβιν με τρίποντο μείωσε σε 9-28 και σε εκείνο το σημείο αποβλήθηκε ο Γιούρι Ζντοβτς με δεύτερη τεχνική ποινή. Το τέλος της πρώτης περιόδου βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 9-28.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε λίγο να μαζέψει κάπως την διαφορά με τον Μέλβιν και τον Τζόουνς να σκοράρουν και να μειώνουν σε 17-34 για τους «ασπρόμαυρους» στο 15’. Ο Καλαϊτζάκης με τον δεύτερο τρίποντό του στο δεύτερο δεκάλεπτο έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με +20 και σκορ, 19-39.

Ο Ταϊρί με όμορφο καλάθι μείωσε σε 21-39, για να κάνει ο Μουρ με 1/2 βολές το 22-39 στο 18’. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπέβερλι και τον Μουρ να σκοράρουν έκλεισε το πρώτο μέρος στο -16 και σκορ 27-43. Για τον Παναθηναϊκό κορυφαίοι στο πρώτο μέρος ήταν οι Οσμάν και Τολιόπουλος με 9 και 7 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τον Δικέφαλο του Βορρά, 9 είχε ο Μουρ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ καλά το τρίτο δεκάλεπτο με τον Μουρ να βάζει συνεχόμενους πόντους και τον Μπέβερλι με τρίποντο από την γωνία να μειώνει σε -11 και σκορ 34-45 στο 23’. Ο Παναθηναϊκός με τον Χολμς να σκοράρει ξέφυγε και πάλι με +16 και σκορ 35-51 στο 24’.

Ο Περσίδης μείωσε με τρίποντο στο 40-51 στο 25’. Ο ΠΑΟΚ με ένα τρομερό 10-2 μείωσε στο -3 και σκορ 50-53 στο 27’. Ο Μπέβερλι με τρίποντο έκλεισε την τρίτη περίοδο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 58-55, με το σκορ δεύτερης και τρίτης περιόδου να είναι 49-27.

Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +5 και 60-55 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τον Παναθαϊκό να τρέχει ένα μικρό επιμέρους σκορ και να μειώνει σε 62-61 με τον Οσμάν στο 33’. Ο Τούρκος φόργουορντ, σκόραρε και πάλι στον αιφνιδιασμό και έδωσε κεφάλι τριών πόντων με 62-65 στο 34΄. Με συνεχόμενες βολές του Σλούκα και του Χολμς, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με +4 και σκορ 64-68.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τελικά με 69-74 στο τέλος του ματς επί του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να κάνει συνεχόμενες κακές επιθέσεις με ρεσιτάλ λαθών στο τελευταίο τρίλεπτο, χωρίς να καταφέρει να βάλει το μεγάλο σουτ που έψαχνε για να διεκδικήσει το ματς στο τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Ταϊρί 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή, 5 ασίστ, 7 λάθη), Χουγκάζ, Περσίδης 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μπέβερλι 14 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 17 (5/7 δίποντα, 7/10 βολές, 5 ριμπάουντ), Μέλβιν 8 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 3 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ζάρας, Τζόουνς 2 (1/5 σουτ), Ντιμσά 12 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 13 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές), Χολμς 11 (2/3 δίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γκραντ 10 (1/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Τολιόπουλος 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σορτς 2 (1/3 δίποντα, 1 ασίστ, 1 λάθος σε 9:14), Καλαϊτζάκης 6 (2/4 τρίποντα), Σλούκας 12 (2/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ασίστ), Σαμοντούροφ 2 (5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 5