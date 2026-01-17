Παναθηναϊκός: Η… εξαφάνιση του Φαρίντ από τον Αταμάν (vids)

Ο Παναθηναϊκός δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο με 85-78, φανερώνοντας τις αδυναμίες του τόσο στο «5», όσο και στα γκαρντ όταν απουσιάζει ο Κέντρικ Ναν. Οι πράσινοι που πριν μερικούς μήνες έφεραν στην Ευρώπη τον Κένεθ Φαρίντ για να καλύψει τα κενά από τους τραυματισμούς στη θέση του σέντερ, είδαν τον Αμερικανό να αντιδράει έντονα σε μια φάση που δεν πήρε την μπάλα και παράλληλα να αγωνίζεται μόλις 7 λεπτά σε ένα ματς που ο Ρισόν Χολμς έπαιξε 31!

Ο Φαρίντ μπορεί να ήρθε και να έκανε τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια, να κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με την Παρί στο ντεμπούτο του (17 πόντους, 10 ριμπάουντ) και να έχει και 16 πόντους και 8 ριμπάουντ στο ματς με τη Ρεάλ, όμως εδώ και κάποιες αγωνιστικές ο χρόνος συμμετοχής του μειώνεται αισθητά.

Συγκεκριμένα, ο Φαρίντ μετά τα 19 λεπτά που αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σκόραρε 9 πόντους, βλέπει τα λεπτά του συνεχώς να μειώνονται και να μειώνονται και αισθητά. Με την Αρμάνι Μιλάνο αγωνίστηκε 11 λεπτά και είχε 5 πόντους, ενώ με τη Βίρτους Μπολόνια πριν μια αγωνιστική είχε 3 λεπτά συμμετοχής και 2 πόντους. Αποκορύφωμα είναι το ματς με την Μπάγερν την Πέμπτη, όπου έπαιξε 7 λεπτά χωρίς να σκοράρει και είχε μια έντονη στιγμή μέσα στο παρκέ όταν δεν πήρε την μπάλα.

Ο Εργκίν Αταμάν μάλιστα τον έβγαλε από το παρκέ μετά και δεν ξαναέπαιξε και γενικά στο εξωτερικό αναρωτιούνται για ποιον λόγο «εξαφανίζεται» από τον Τούρκο ο Φαρίντ, αν και ξεκίνησε «καυτός» την καριέρα του στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Φαρίντ και τον λίγο χρόνο στον Παναθηναϊκό

Στην αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού και στα προβλήματα που παρουσίασε απέναντι στη Μπάγερν στάθηκε ο Ντονάτας Ουρμπόνας, σχολιάζοντας το παιχνίδι στην εκπομπή του Basketnews, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των ψηλών και την ένταση που υπήρξε στο παρκέ, αλλά και τον λίγο χρόνο του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος τόνισε πως οι πράσινοι δεν κατάφεραν να βρουν σταθερές λύσεις ούτε στην περιφέρεια, ούτε στη θέση του σέντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπήρξαν στιγμές που φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένους παίκτες, κάτι που επηρέασε συνολικά τη λειτουργία της ομάδας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Κένεθ Φαρίντ, λέγοντας πως ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος σε συγκεκριμένη φάση του αγώνα, όταν δεν πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι, υπέπεσε σε παράβαση τριών δευτερολέπτων και αντέδρασε έντονα, δείχνοντας τον εκνευρισμό του επειδή –όπως σημείωσε ο Ουρμπόνας– δεν του έγινε πάσα από τον Όσμαν ή τον Σλούκα.

Στη συνέχεια, ο Φαρίντ πέρασε στον πάγκο, με τον Γιούρτσεβεν να αγωνίζεται μόλις δύο λεπτά και τον Χολμς να παίζει 31. Παρόλα αυτά, ο Ουρμπόνας επισήμανε ότι και με τον Χολμς στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός είχε σοβαρά αμυντικά ζητήματα, κυρίως στις καταστάσεις pick and roll.