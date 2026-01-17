sports betsson
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Παναθηναϊκός: Η… εξαφάνιση του Φαρίντ από τον Αταμάν (vids)
Μπάσκετ 17 Ιανουαρίου 2026 | 11:00

Παναθηναϊκός: Η… εξαφάνιση του Φαρίντ από τον Αταμάν (vids)

Ο Κένεθ Φαρίντ ξεκίνησε φουριόζος την καριέρα του στον Παναθηναϊκό αλλά στα τελευταία ματς έχει «εξαφανιστεί» από τον Εργκίν Αταμάν.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο στη σεζόν, καθώς ηττήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο με 85-78, φανερώνοντας τις αδυναμίες του τόσο στο «5», όσο και στα γκαρντ όταν απουσιάζει ο Κέντρικ Ναν. Οι πράσινοι που πριν μερικούς μήνες έφεραν στην Ευρώπη τον Κένεθ Φαρίντ για να καλύψει τα κενά από τους τραυματισμούς στη θέση του σέντερ, είδαν τον Αμερικανό να αντιδράει έντονα σε μια φάση που δεν πήρε την μπάλα και παράλληλα να αγωνίζεται μόλις 7 λεπτά σε ένα ματς που ο Ρισόν Χολμς έπαιξε 31!

Ο Φαρίντ μπορεί να ήρθε και να έκανε τη διαφορά στα πρώτα παιχνίδια, να κατέγραψε νταμπλ-νταμπλ με την Παρί στο ντεμπούτο του (17 πόντους, 10 ριμπάουντ) και να έχει και 16 πόντους και 8 ριμπάουντ στο ματς με τη Ρεάλ, όμως εδώ και κάποιες αγωνιστικές ο χρόνος συμμετοχής του μειώνεται αισθητά.

YouTube thumbnail

Συγκεκριμένα, ο Φαρίντ μετά τα 19 λεπτά που αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σκόραρε 9 πόντους, βλέπει τα λεπτά του συνεχώς να μειώνονται και να μειώνονται και αισθητά. Με την Αρμάνι Μιλάνο αγωνίστηκε 11 λεπτά και είχε 5 πόντους, ενώ με τη Βίρτους Μπολόνια πριν μια αγωνιστική είχε 3 λεπτά συμμετοχής και 2 πόντους. Αποκορύφωμα είναι το ματς με την Μπάγερν την Πέμπτη, όπου έπαιξε 7 λεπτά χωρίς να σκοράρει και είχε μια έντονη στιγμή μέσα στο παρκέ όταν δεν πήρε την μπάλα.

Ο Εργκίν Αταμάν μάλιστα τον έβγαλε από το παρκέ μετά και δεν ξαναέπαιξε και γενικά στο εξωτερικό αναρωτιούνται για ποιον λόγο «εξαφανίζεται» από τον Τούρκο ο Φαρίντ, αν και ξεκίνησε «καυτός» την καριέρα του στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Τι λένε στο εξωτερικό για τον Φαρίντ και τον λίγο χρόνο στον Παναθηναϊκό

Στην αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού και στα προβλήματα που παρουσίασε απέναντι στη Μπάγερν στάθηκε ο Ντονάτας Ουρμπόνας, σχολιάζοντας το παιχνίδι στην εκπομπή του Basketnews, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των ψηλών και την ένταση που υπήρξε στο παρκέ, αλλά και τον λίγο χρόνο του Κένεθ Φαρίντ.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος τόνισε πως οι πράσινοι δεν κατάφεραν να βρουν σταθερές λύσεις ούτε στην περιφέρεια, ούτε στη θέση του σέντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπήρξαν στιγμές που φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένους παίκτες, κάτι που επηρέασε συνολικά τη λειτουργία της ομάδας.

YouTube thumbnail

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Κένεθ Φαρίντ, λέγοντας πως ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος σε συγκεκριμένη φάση του αγώνα, όταν δεν πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι, υπέπεσε σε παράβαση τριών δευτερολέπτων και αντέδρασε έντονα, δείχνοντας τον εκνευρισμό του επειδή –όπως σημείωσε ο Ουρμπόνας– δεν του έγινε πάσα από τον Όσμαν ή τον Σλούκα.

Στη συνέχεια, ο Φαρίντ πέρασε στον πάγκο, με τον Γιούρτσεβεν να αγωνίζεται μόλις δύο λεπτά και τον Χολμς να παίζει 31. Παρόλα αυτά, ο Ουρμπόνας επισήμανε ότι και με τον Χολμς στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός είχε σοβαρά αμυντικά ζητήματα, κυρίως στις καταστάσεις pick and roll.

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Τουρισμός: Πόσο εφικτό είναι ένα νέο ρεκόρ το 2026 

Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Viohalco: Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος, σε ηλικία 95 ετών

Euroleague 17.01.26

Μοτιεγιούνας για το NBA Europe: «Εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη και είμαστε εδώ 26 χρόνια»

Ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτιεγιούνας εξαπέλυσε τα βέλη του για το NBA Europe τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιος για την προοπτική της διοργάνωσης και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»
Μπάσκετ 16.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61: Επιβλητική η «βασίλισσα» στον ισπανικό «εμφύλιο»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν είχε λύσεις κι έτσι επικράτησε εύκολα στο ντέρμπι της 22ης αγωνιστικής της Euroleague με 80-61.

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Λεπτοκαρυά: Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή
Στην Πιερία 17.01.26

Ισόβια κάθειρξη στην 35χρονη από τη Λεπτοκαρυά που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή

Το έγκλημα στη Λεπτοκαρυά Πιερίας διαπράχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά αποκαλύφθηκε πέντε μήνες αργότερα όταν η 35χρονη «έσπασε» και υπέδειξε το σημείο ταφής του συντρόφου της

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 12:06

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Η Θεσσαλονίκη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μιλά στο «Ολύμπιον» για το βιβλίο του, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το μεγάλο διακύβευμα σήμερα. To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων – Πώς και πού θα εφαρμοστούν
Και στην Αττική Οδό 17.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή λόγω έργων - Πώς και πού θα εφαρμοστούν

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών στη λεωφόρο Κηφισίας και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η ανθρώπινη πλευρά του Μάρκο φαν Μπάστεν: όταν η αγάπη μπαίνει πάνω από τα φώτα

Ο Μάρκο Φαν Μπάστεν δεν απασχολεί την επικαιρότητα για κάποιο γκολ, μια ανάλυση ή μια τηλεοπτική ατάκα, αλλά για μια βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να αποσυρθεί προσωρινά από την τηλεόραση για να σταθεί δίπλα στη σύζυγό του

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
