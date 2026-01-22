Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pic)
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του Ολυμπιακού στην 24η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μακάμπι, καθώς οι Πράσινοι ηττήθηκαν εκτός έδρας από τους Ισραηλινούς με 75-71 και υποχώρησαν στο 14-10 και στην 9η θέση.
Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Εφές με 74-68 στην Τουρκία και οι Ερυθρόλευκοι μετά και την αποψινή νίκη φιγουράρουν στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, έχοντας ρεκόρ 15-8.
Στα άλλα παιχνίδια, η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 86-82, η Μπάγερν Μονάχου της Βαλένθια με 93-89, η Ρεάλ Μαδρίτης της Μονακό με 90-78 και η Ντουμπάι της Παρί με 99-79.
Αποτελέσματα/πρόγραμμα 24ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός 75-71
Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-85
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια 93-89
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 90-78
Παρί – Dubai BC 79-99
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 23/1 στις 19:45
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας 23/1 στις 21:30
Παρτίζαν- Χάποελ Τελ Αβίβ 23/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα 23/1 στις 21:45
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 27/1 στις 22:00
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 29/1 στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 29/1 στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 29/1 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 29/1 στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 29/1 στις 21:45
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45
