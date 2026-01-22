sports betsson
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι κρατούν το θετικό αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας. Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών στάθηκε στην κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο και υπογράμμισε ότι η ομάδα έχασε τα καλά της ποσοστά.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Κάθε παιχνίδι στην EuroLeague, ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις. Παίξαμε καλή άμυνα, μοιράσαμε καλά την μπάλα, είχαμε κάποιες χαμένες βολές που δεν μας βοήθησαν. Η νίκη είναι πολύ σημαντική και αυτό είναι που κρατάμε, αλλά παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν θέλω να μιλήσω για το τι έγινε στο παιχνίδι φάση με φάση. Σίγουρα το τρίποντο του Γουόκαπ έπαιξε σημαντικό ρόλο, αλλά και το καλάθι του Βεζένκοβ που ακολούθησε με φλόουτερ μας βοήθησε. Πιο πριν χάσαμε τρία λέι απ, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι αριθμών και εμείς χάσαμε τα καλά μας ποσοστά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και αυτό είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα», ανέφερε ο Μπαρτζώκας.

«Ολοι στην ομάδα είμαστε σε εξαιρετικό ρυθμό»

«Περιμέναμε πίεση από την Εφές, είναι καλή ομάδα. Ξέραμε ότι θα αντιδράσουν για να παίξουν καλά ένα παιχνίδι γιατί η σεζόν δεν έχει πάει καλά για αυτούς. Ο Σάσα (Βεζένκοφ) νιώθει πολύ καλά, εγώ ήμουν ελεύθερος και αποφάσισα να σουτάρω. Ολοι στην ομάδα είμαστε σε εξαιρετικό ρυθμό και αυτό είναι πολύ καλό», ανέφερε από την πλευρά του ο Τόμας Γουόκαπ, που ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στο αποψινό απιχνίδι.

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

