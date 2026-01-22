Μακάμπι – Παναθηναϊκός 75-71: Ήττα στο Τελ Αβίβ για τους Πράσινους με μοιραίο Σλούκα (vid)

Ούτε τώρα ο Παναθηναϊκός εκείνη τη μια νίκη που θα του δώσει το δικαίωμα να γυρίσει τη σελίδα. Δίχως τον Κέντρικ Ναν οι Πράσινοι, έχασαν στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι (71-75) και προσγειώθηκαν στις δέκα ήττες σε 24 αγωνιστικές στη Euroleague. Μοιραίος της βραδιάς; Ο Κώστας Σλούκας. Εκείνος ανέλαβε την ευθύνη την κρίσιμη στιγμή με το σκορ στο 71-73 για τους Ισραηλινούς. Εκείνος έχασε το τρίποντο και την μεγάλη ευκαιρία της ανατροπής.

Ο Ρόμαν Σόρκιν αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συνολικά 16 στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ ο Λάντμπεργκ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 16 πόντους. Ο Σορτς σημείωσε 13 πόντους, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, Γκραντ και Ρογκαβόπουλος πρόσθεσαν από 14 και 13 πόντους αντίστοιχα και ο Ρισόν Χολμς έχασε το νταμπλ-νταμπλ για ένα ριμπάουντ (11 πόντοι, 9 ριμπάουντ).

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Όντετ Κάτας ήταν τρομερά εύστοχη στα σουτ δύο πόντων, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 14/18 και με τους Ίφε Λάντμπεργκ και Ρόμαν Σόρκιν να ηγούνται επιθετικά με 9 και 8 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, οι Πράσινοι παρά τις απουσίες των Κέντρικ Ναν, Ντίνο Μήτογλου και Τσέντι Οσμάν, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι ο μόνος διψήφιος μετά από είκοσι λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ταμίρ Μπλατ μπήκε ορεξάτος, ευστοχώντας σε 5 συνεχόμενα τρίποντα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ την ίδια στιγμή, ο Τι Τζέι Σορτς πήρε μπρος και ξεκίνησε να παίρνει πάνω του επιθέσεις, κρατώντας τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η Μακάμπι προσπαθούσε να ξεφύγει.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με τρίποντο μείωσε σε 73-71, με 1:20 να απομένει, αλλά Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν σε δύο διαφορετικά σου που θα βάζανε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ, και ο Λάντμπεργκ με δύο εύστοχες βολές τελείωσε το ματς.

Έτσι η Μακάμπι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-14 και είναι πλέον 14η στη Euroleague, ενώ οι Πράσινοι έπεσαν στο 14-10 και παραμένουν στην 8η θέση της βαθμολογίας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Λούντμπεργκ 16 (1/6 τρίποντα), Χορντ 2 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 9 (1/4 τρίποντα), Σάντος 5 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σόρκιν 13 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπρισέτ 4 (0/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ρέιμαν 3 (1), Ντάουτιν 4 , Λιφ 2 (4 ριμπάουντ), Μπλατ 15 (5/6 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (6/10 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Χολμς 11 (9 ριμπάουντ), Σλούκας (0/5 σουτ, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 13 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαμοντούροβ 4 (1), Γκραντ 14 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 λάθη), Τολιόπουλος 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 7 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 2 (2 λάθη)