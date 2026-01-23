Ενίσχυση στα γκαρντ για τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ (pic)
Ο Ολυμπιακός απέκτησε... ξαφνικά τον Κόρι Τζόσεφ, κάνοντας κίνηση που ενισχύει την περιφέρειά του και συγκεκριμένα τις θέσεις των γκάρντ.
Ο Ολυμπιακός προχώρησε με μία μεταγραφή από το… πουθενά ανακοινώνοντας την απόκτηση του 34χρονου Κόρι Τζόσεφ. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.
Ο παίκτης, ήρθε στην αρχή της σεζόν στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, λόγω τιμωριών που είχαν επιβληθεί στην ομάδα του Πριγκιπάτου, ο παίκτης δεν κατόρθωσε ποτέ να αγωνιστεί στη Γαλλία. Επομένως, ήταν λογικό να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Τζόσεφ.
H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
✍️🏾Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph. #TogetherWeFight #OlympiacosBC #WeAreOlympiacoshttps://t.co/wf6mOWdcIY
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 23, 2026
Το who is whο
Γεννήθηκε: 20/08/1991
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Texas (2010–2011)
San Antonio Spurs (2011–2015)
Austin Toros (2012–2013)
Toronto Raptors (2015–2017)
Indiana Pacers (2017–2019)
Sacramento Kings (2019–2021)
Detroit Pistons (2021–2023)
Golden State Warriors (2023–2024)
Orlando Magic (2024–2025)
2025–present AS Monaco
