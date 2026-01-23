sports betsson
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Ενίσχυση στα γκαρντ για τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ (pic)
Μπάσκετ 23 Ιανουαρίου 2026, 20:08

Ενίσχυση στα γκαρντ για τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ (pic)

Ο Ολυμπιακός απέκτησε... ξαφνικά τον Κόρι Τζόσεφ, κάνοντας κίνηση που ενισχύει την περιφέρειά του και συγκεκριμένα τις θέσεις των γκάρντ.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός προχώρησε με μία μεταγραφή από το… πουθενά ανακοινώνοντας την απόκτηση του 34χρονου Κόρι Τζόσεφ. Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Ο παίκτης, ήρθε στην αρχή της σεζόν στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Ωστόσο, λόγω τιμωριών που είχαν επιβληθεί στην ομάδα του Πριγκιπάτου, ο παίκτης δεν κατόρθωσε ποτέ να αγωνιστεί στη Γαλλία. Επομένως, ήταν λογικό να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Τζόσεφ.

YouTube thumbnail

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present  AS Monaco

YouTube thumbnail

World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

