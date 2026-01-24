Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

O Ολυμπιακός προχώρησε σε μια κίνηση που «τάραξε» τα νερά στη Euroleague, καθώς ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ για τον επόμενο 1,5 χρόνο, προσθέτοντας ακόμη έναν σπουδαίο παίκτη στο ενεργητικό του τη φετινή σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι κάτω από άκρα μυστικότητα έκαναν μια σημαντική μεταγραφή και πηγαίνουν στο φινάλε της χρονιά με ένα υπερπλήρες ρόστερ σε Euroleague και Ελλάδα, με σκοπό να κατακτήσουν όλους τους τίτλους.

Από το… πουθενά οι Πειραιώτες απέκτησαν έναν παίκτη ο οποίος εκτοξεύει τη δυναμική του ρόστερ τους και πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει στα χέρια του ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά και έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο», αφού θα πρέπει να διαχειριστεί το πληρέστερο σύνολο στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Πλέον, στον άσο δημιουργείται συνωστισμός μετά τη μεγάλη μεταγραφή του Τζόσεφ. Με το συνολικό depth chart των «ερυθρόλευκων» να αριθμεί πλέον 18 παίκτες (χωρίς τους τραυματίες Έβανς και Φαλ είναι στους 16). Στο «1» λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει πλέον 4+1 παίκτες. Τον νεοαποκτηθέντα Κόρι Τζόσεφ, τον Τόμας Γουόκαπ, τον Μόντε Μόρις που γυρνάει μέσα στον Φλεβάρη και τον -εύθραυστο είναι η αλήθεια- Φρανκ Νιλικίνα.

Το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει για τον Μπαρτζώκα λοιπόν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα, που πλέον πρέπει να αριθμεί 6+2 ξένους παίκτες. Και όλα αυτά ενώ σε λίγες μέρες είναι και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Έλληνας τεχνικός καλείται να αποφασίσει ποιοι ξένοι θα μείνουν εκτός, κάτι που τη δεδομένη στιγμή δεν μοιάζει και τόσο απλό, αφού είναι ακόμη εκτός ο Μόντε Μόρις λόγω τραυματισμού, ο Νιλικίνα αισθάνεται ενοχλήσεις και καλώς ή κακώς ο Τζόσεφ δεν είναι στον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας.

Ωστόσο, με μια πρώτη εικόνα και με δεδομένο ότι ο Φαλ δεν είναι έτοιμος, ο Έβανς χάνει όλη τη σεζόν και ουσιαστικά ο Τζόσεφ θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, η λογική λέει ότι οι ξένοι που θα είναι στην Stoiximan GBL και στο Κύπελλο Ελλάδας θα είναι οι Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ και Κόρι Τζόσεφ, που θα χρειαστεί σίγουρα κάποια λεπτά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τους χρόνια τραυματίες Έβανς και Φαλ, οι δύο ξένοι που δεν θα υπολογίζονται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Φρανκ Νιλικίνα, που ουσιαστικά ένα παιχνίδι παίζει και τρία μένει εκτός. Πιο ξεκάθαρο το θέμα με τους ξένους θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες, που θα έχει κάνει και κάποιες προπονήσεις ο Τζόσεφ με τα ερυθρόλευκα, όμως όλα δείχνουν ότι κάπως έτσι θα πορευτεί στην Ελλάδα ο Μπαρτζώκας στο τέλος.

Το depth chart του Ολυμπιακού με την προσθήκη του Τζόσεφ:

PG: Τζόσεφ, Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, (Έβανς)

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ

PF: Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, (Φαλ)