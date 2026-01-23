«Να μείνουμε ενωμένοι ως το τέλος»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του (vid)
Ο Ολυμπιακός νίκησε στην Πόλη την Εφές και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια.
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα πηγαίνει… τρένο το τελευταίο διάστημα, νίκησε και στην Πόλη την Εφές με 74-68 και πλέον βρίσκεται σε τροχιά τετράδας στη regular season της Euroleague.
Η τελευταία νίκη ήταν πολύ σημαντική για τους «ερυθρόλευκους», όπως ανέφερε και ο ίδιος ο κόουτς Μπαρτζώκας στην ομιλία προς τους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια, την οποία δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στους παίκτες του:
«Δεν είχαμε καμία δικαιολογία για την απογοήτευσή μας στο δεύτερο μέρος του ματς. Κάποιες φορές στο παιχνίδι τα πάντα πάνε καλά και κάποιες άλλες φορές μπορεί να πάνε άσχημα. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι όπως και κάναμε στο τέλος και πήραμε τη νίκη. Αυτή η νίκη ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για εμάς. Πραγματικά σημαντική. Πολύ σημαντική. Πρέπει να παίζουμε σαν το πρώτο μέρος του ματς αλλά χάσαμε το μυαλό μας και πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».
