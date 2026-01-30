«Παρακολουθεί την περίπτωση του Λορέντζο Μπράουν ο Άρης Betsson» (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Λορέντζο Μπράουν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο θέλοντας να κάνει μια νέα αρχή μετά την κακή σεζόν που έκανε με τη φανέλα των Πράσινων. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε ο έμπειρος γκαρντ.

Έχοντας φτάσει πια στα μέσα της σεζόν, ο προπονητής του ιταλικού συλλόγου, Πέπε Ποέτα, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του πως ο παίκτης δεν βρίσκεται στα πλάνα του και αποφάσισε μαζί με τη διοίκηση να μην είναι μέλος του πρότζεκτ που χτίζεται.

Έτσι ο Αμερικανός -με ισπανικό διαβατήριο- θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ο οποίος μπορεί να είναι κάλλιστα ξανά στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Ματέο Αντρεάνι, ο Άρης παρακολουθεί πολύ στενά την περίπτωσή του.

Δείτε την ανάρτηση για τον Λορέντζο Μπράουν

Several teams are following the situation of Lorenzo Brown and they already expressed interest.

Aris BC is one of the team, I’m told. pic.twitter.com/sJFgyADvTM — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 30, 2026

Ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει ότι αρκετές ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του 35χρονου παίκτη, έχοντας ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να είναι ένας από τους «μνηστήρες» που θα ήθελαν να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπράουν δεν μπορεί να αγωνιστεί στη Euroleague με άλλη ομάδα πλην της Αρμάνι Μιλάνο, αφού η προθεσμία για τις μετακινήσεις ανάμεσα σε παίκτες της διοργάνωσης έχει παρέλθει. Έτσι ο έμπειρος γκαρντ είτε θα αρκεστεί να παίζει στο πρωτάθλημα κάποιου μεγαλύτερου συλλόγου, ή θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο EuroCup ή το BCL.