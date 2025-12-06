Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε το Σάββατο (6/12) τα 31α γενέθλιά του και ο Ρίτσαρντ Σιάο δεν θα μπορούσε να μην ευχηθεί στον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης και στενός φίλος του «Greek Freak» και της οικογένειας Αντετοκούνμπο γενικότερα, με ανάρτηση που έκανε δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία με τον ίδιο να φοράει φανέλα των Μπακς και να κρατάει το βραβείο του MVP (πολυτιμότερος παίκτης) των τελικών του NBA, το οποίο κέρδισε ο Γιάννης μαζί με το πρωτάθλημα του 2021.

Να αναφέρουμε πως ο Σιάο είναι κάτοχος ενός από τα πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας των «ελαφιών» στο Fiserv Forum και παρακολουθεί δια ζώσης τους περισσότερους εντός έδρας αγώνες του Μιλγουόκι, ενώ αρκετές φορές ακολουθεί την ομάδα του Γιάννη και εκτός έδρας.

